Sovereign Gold Bond स्कीम ने किया मालामाल, निवेशकों को मिला 316% का बंपर रिटर्न

भारत सरकार ने नवंबर 2015 में फिजिकल गोल्ड रखने के विकल्प के रूप में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना शुरू की थी। केंद्र सरकार की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मैनेज किया जाता था। इसमें बॉन्ड निवेशकों को एक निश्चित वार्षिक ब्याज जो कि 2.5% है, उसके साथ-साथ सोने की कीमतों से जुड़ी पूंजी वृद्धि का दोहरा लाभ मिलता था। इस योजना का मकसद फिजिकल सोने पर भारत की निर्भरता को कम करना, जमाखोरी पर अंकुश लगाना और घरेलू बचत को फाइनेंशियल एसेट्स में निवेशित करना था। सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक 67 किश्तों में करीब 72,275 करोड़ रुपये वैल्यू का लगभग 146.96 टन सोना जुटाया है। 15 जून, 2025 तक, निवेशकों ने 18.81 टन मूल्य के गोल्ड के बराबर बॉन्ड्स को भुनाया है।