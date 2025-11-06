Asian Paints के शेयर में अचानक क्यों आई बड़ी उछाल? जान लीजिए ये बड़ी वजहें

इसके अलावा, इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर MSCI ने अपने इंडिया स्टैंडर्ड और स्मॉलकैप इंडेक्स में बदलावों का ऐलान किया है। MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में चार स्टॉक शामिल किए गए हैं, जबकि दो को हटा दिया गया है। MSCI ने यह भी बताया है कि हटाए गए और शामिल किए गए शेयरों के अलावा, 8 स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके वेटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसमें एशियन पेंट्स भी शामिल है। नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे 95 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल सकता है।