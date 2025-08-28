Market Crash: जबरदस्त बिकवाली से टूटा शेयर बाजार, जानिए आज की गिरावट के 3 कारण

बाजार में आज सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.95 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.55 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.46 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.13 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.48 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.95 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.80 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.37 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.60 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.07 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 1.28 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.53 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।