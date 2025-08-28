Patrika LogoSwitch to English

Market Crash: जबरदस्त बिकवाली से टूटा शेयर बाजार, जानिए आज की गिरावट के 3 कारण

Why Share Market Fall Today: ट्रंप टैरिफ के लागू होने और एफआईआई की भारी निकासी से भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 28, 2025

Why Share Market Fall Today
शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार आज जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ है। फाइनेंशियल, टेलीकॉम, हेल्थकेयर, रियल्टी और बैंकिंग समेत सभी सेक्टर्स में भारी बिकवाली आई है। भारतीय सामानों पर अमेरिका में 50 फीसदी तक टैरिफ लागू होने से निवेशकों ने आज खूब बिकवाली की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.87 फीसदी या 705 अंक की गिरावट के साथ 80,080 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.85 फीसदी या 211 अंक की गिरावट के साथ 24,500 पर बंद हुआ है।

क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट?

अमेरिकी टैरिफ का लागू होना: भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का अतिरिक्त 25 फीसदी डंडात्मक टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। इससे एक्सपोर्टर्स के कारोबारी भविष्य पर काले-बादल छा गए हैं। निवेशक डरे हुए हैं और बाजार में बिकवाली कर रहे हैं।

FII की निकासी: विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार निकासी कर रहे हैं। 26 अगस्त को एफआईआई ने 6500 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। अगस्त के पहले 15 दिनों में एफआईआई ने 31,900 करोड़ रुपये की बिकवाली की है।

चार्ट्स पर दिख रहे बियरिश सिग्नल्स: टेक्निकल चार्ट्स और अधिक गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के ने कहा है कि इंडेक्स बियर ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर गई है।

सेक्टोरल सूचकांकों का हाल

बाजार में आज सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.95 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.55 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.46 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.13 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.48 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.95 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.03 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.80 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.37 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.60 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.07 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 1.28 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 0.53 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।

Published on:

28 Aug 2025 04:25 pm

Hindi News / Business / Market Crash: जबरदस्त बिकवाली से टूटा शेयर बाजार, जानिए आज की गिरावट के 3 कारण

