Stock Market News: IT शेयरों में जबरदस्त गिरावट से लुढ़का मार्केट, सेंसेक्स 600 पॉइंट डाउन, जानिए कहां-कहां आई मंदी

Share Market News: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में भारी मंदी देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 254 अंक गिरकर 79,019 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.77 फीसदी या 609 अंक गिरकर 78,664 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस समय 0.59 फीसदी या 145 अंक की गिरावट के साथ 24,425 पर ट्रेड करता दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 4 शेयर हरे निशान पर और 26 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।