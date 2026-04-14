Stock Market Today: क्या आज BSE और NSE में नहीं हो रहा कामकाज, MCX पर कब होगी सोने-चांदी की ट्रेडिंग?

14 अप्रैल 2026- इस दिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के चलते शेयर बाजार की छुट्टी है।

1 मई 2026- इस दिन महाराष्ट्र दिवस के चलते मार्केट बंद रहेगा।

28 मई 2026- इस दिन बकरीद के चलते बाजार बंद रहेगा।

26 जून 2026- इस दिन मुहर्रम के चलते मार्केट में छुट्टी रहेगी।

14 सितंबर 2026- इस दिन गणेश चतुर्थी के चलते बाजार बंद रहेगा।

2 अक्टूबर 2026- इस दिन महात्मा गांधी जयंती के चलते मार्केट में छुट्टी रहेगी।

20 अक्टूबर 2026- इस दिन दशहरे के चलते मार्केट बंद रहेगा।

10 नवंबर 2026- इस दिन दिवाली - बलिप्रतिपदा के चलते मार्केट की छुट्टी रहेगी।

24 नवंबर 2026- इस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के चलते मार्केट बंद रहेगा।

25 दिसंबर 2026- इस दिन क्रिसमस के चलते मार्केट बंद रहेगा।