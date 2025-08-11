शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी से लौटी रौनक, PSU Bank Stocks सबसे अधिक उछले, जानिए वजह

सेक्टोरल सूचकाकों की बात करें, तो सोमवार को सबसे अधिक बढ़त सरकारी बैंकों के शेयरों में 2.20 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.80 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.06 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.01 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.99 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी ने 0.80 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.38 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.38 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.85 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.70 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.80 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.06 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.59 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.83 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 1.01 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.05 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। सिर्फ एक सूचकांक निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.77 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।