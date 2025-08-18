Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Health Insurance: सुपर टॉप-अप से मिलेगा कम पैसे में ज्यादा कवरेज, जानिए कैसे करता है काम

Health Insurance Tips: हेल्थ इंश्योरेंस में आप कम पैसे में ज्यादा कवरेज चाहते हैं, तो अपने बेस प्लान पर सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। इससे आपका प्रीमियम भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और कवरेज भी बढ़ जाएगा।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 18, 2025

Health Insurance Tips
सुपर टॉप अप प्लान के कई फायदे हैं। (PC: Gemini)

हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पूरी सेविंग्स खर्च हो जाने का डर रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कोविड के बाद काफी बढ़ा है। खासकर सीनियर सिटीजन की हेल्थ पॉलिसी काफी महंगी हो गई है। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिनसे हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम को नियंत्रण में रखा जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका है सुपर टॉप-अप प्लान। यह बेस पॉलिसीज से काफी कम कीमत में मिल जाता है। इस कंबिनेशन से ज्यादा प्रीमियम चुकाए बिना इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाता है। डिडक्टिबल होने से सुपर टॉप-अप का प्रीमियम रेगुलर हेल्थ प्लान के मुकाबले काफी कम होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपका बेस बीमा कवर पूरी तरह खर्च हो जाता है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की बेस पॉलिसी है और 5 लाख रुपए का सुपर टॉप-अप है। ऐसे में अगर 7 लाख रुपए का क्लेम बनता है, तो बेस पॉलिसी के 5 लाख रुपए का इस्तेमाल पहले होगा। बाकी 2 लाख रुपए का पेमेंट टॉप-अप पॉलिसी से होगा। वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन बेस प्लान जैसे ही होता है। इसके लिए न्यूनतम 3 लाख रुपए का बेस प्लान जरूरी होता है। पर बेस प्लान से कम का खर्च कवर नहीं होता है। यह छोटे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए किसी काम का नहीं है।

ये भी पढ़ें

बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं? यह गलती की तो आ जाएगा Income Tax का नोटिस
कारोबार
Savings Account Rule

किसके लिए है फायदेमंद?

अगर आपके पास कंपनी का हेल्थ कवर है या बजट सीमित है, तो सुपर टॉप-अप प्लान बेहतरीन विकल्प है। यह नौकरीपेशा, युवा और फैमिली फ्लोटर चाहने वालों के लिए कारगर है। बेसिक पॉलिसी के बाद यह कम प्रीमियम में बड़ा कवर देता है।

किनके लिए ठीक नहीं…

यह उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, जिनके पास बेस हेल्थ पॉलिसी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तभी काम करता है जब आप तय डिडक्टिबल अमाउंट खुद भर दें। जिन्हें बार-बार छोटे मेडिकल बिल की जरूरत पड़ती है या सीनियर सिटीजन जिनके पास बेस कवर नहीं है, उन्हें यह महंगा साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम
कारोबार
Regular Income After Retirement

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Business / Health Insurance: सुपर टॉप-अप से मिलेगा कम पैसे में ज्यादा कवरेज, जानिए कैसे करता है काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.