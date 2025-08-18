Health Insurance: सुपर टॉप-अप से मिलेगा कम पैसे में ज्यादा कवरेज, जानिए कैसे करता है काम

हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने पर पूरी सेविंग्स खर्च हो जाने का डर रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कोविड के बाद काफी बढ़ा है। खासकर सीनियर सिटीजन की हेल्थ पॉलिसी काफी महंगी हो गई है। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिनसे हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम को नियंत्रण में रखा जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका है सुपर टॉप-अप प्लान। यह बेस पॉलिसीज से काफी कम कीमत में मिल जाता है। इस कंबिनेशन से ज्यादा प्रीमियम चुकाए बिना इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाता है। डिडक्टिबल होने से सुपर टॉप-अप का प्रीमियम रेगुलर हेल्थ प्लान के मुकाबले काफी कम होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपका बेस बीमा कवर पूरी तरह खर्च हो जाता है।