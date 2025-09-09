Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, जोयालुक्कास और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना? जानें 22 कैरेट के रेट्स?

Gold Price Today: सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं। 17 सितंबर को होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखा जा रहा है। भारत में कुछ दिनों बाद फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही सोने की डिमांड में भी तेजी आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि देश के बड़े ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।
टाइटन कंपनी के स्वामित्व वाला इंडियन जूलरी ब्रांड तनिष्क आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,00,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोने का रेट 82,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,09,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज 24 कैरेट सोना 1,10,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 82,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|सोना
|प्रति 10 ग्राम कीमत (₹)
|24 कैरेट
|1,09,140
|22 कैरेट
|1,06,520
|18 कैरेट
|88,410
|14 कैरेट
|70,400
इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,06,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,410 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।