Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, जोयालुक्कास और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना? जानें 22 कैरेट के रेट्स?

Gold Price Today: सोने की कीमत इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 09, 2025

Gold Rate Today
सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं। (Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं। 17 सितंबर को होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखा जा रहा है। भारत में कुछ दिनों बाद फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही सोने की डिमांड में भी तेजी आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि देश के बड़े ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।

तनिष्क में क्या है सोने का रेट?

टाइटन कंपनी के स्वामित्व वाला इंडियन जूलरी ब्रांड तनिष्क आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,00,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोने का रेट 82,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव 1,09,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आज 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जूलरी ब्रांड Joyalukkas आज 24 कैरेट सोना 1,10,290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 82,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स

कल्याण ज्वैलर्स मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,01,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

सोनाप्रति 10 ग्राम कीमत (₹)
24 कैरेट1,09,140
22 कैरेट1,06,520
18 कैरेट88,410
14 कैरेट70,400
सोने का भाव

सर्राफा बाजार में क्या है सोने का भाव?

इंडिया बुलियन एंड जूलरी एसोसिएशन के अनुसार, घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट गोल्ड 1,09,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 1,06,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 88,410 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 70,400 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

Published on:

09 Sept 2025 01:24 pm

Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, जोयालुक्कास और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना? जानें 22 कैरेट के रेट्स?

