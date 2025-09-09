Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, जोयालुक्कास और मालाबार गोल्ड किस भाव बेच रहे सोना? जानें 22 कैरेट के रेट्स?

Gold Price Today: सोने की कीमतें इस समय रिकॉर्ड हाई लेवल पर हैं। 17 सितंबर को होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी के चलते भी सोने में उछाल देखा जा रहा है। भारत में कुछ दिनों बाद फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही सोने की डिमांड में भी तेजी आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि देश के बड़े ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।