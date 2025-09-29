Tata Capital IPO में अगले हफ्ते मिलेगा पैसा लगाने का मौका, GMP में दिख रहा मुनाफा, जानिए क्या है प्राइस बैंड

Tata Capital IPO: अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। कुछ ही दिन बाद 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ को 8 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की घोषणा भी कर दी है। टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। आईपीओ में एंकर निवेशक 3 अक्टूबर को बोली लगाएंगे। इस आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयरों का है।