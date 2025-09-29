Patrika LogoSwitch to English

Tata Capital IPO में अगले हफ्ते मिलेगा पैसा लगाने का मौका, GMP में दिख रहा मुनाफा, जानिए क्या है प्राइस बैंड

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में प्राइस बैंड 310 से 326 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Sep 29, 2025

Tata Capital IPO

टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलेगा। (PC: Pixabay)

Tata Capital IPO: अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। कुछ ही दिन बाद 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ को 8 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की घोषणा भी कर दी है। टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। आईपीओ में एंकर निवेशक 3 अक्टूबर को बोली लगाएंगे। इस आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयरों का है।

21 करोड़ शेयरों का नया इश्यू

टाटा कैपिटल के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को फाइनल होगा। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर 13 अक्टूबर को लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में 47.58 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे। इसमें 21 करोड़ शेयरों का नया इश्यू शामिल है। वहीं, 26.58 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। ओएफएस में टाटा संस 23 करोड़ शेयर बेचेगी। वहीं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 3.58 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखेगी। इस समय टाटा कैपिटल में टाटा संस की 88.6 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, आईएफसी की 1.8 फीसदी हिस्सेदारी है।

क्या करती है कंपनी?

आईपीओ से जुटाई गई रकम कंपनी फ्यूचर कैपिटल नीड्स के लिए इस्तेमाल करेगी। बता दें कि टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं। 31 मार्च तक कंपनी 70 लाख ग्राहकों को सेवाएं दे चुकी है। लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है।

क्या चल रहा है GMP?

टाटा कैपिटल का शेयर ग्रे मार्केट में प्रीमियम के साथ ट्रेड करता दिखा है। सोमवार सुबह यह 326 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 28 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर इस शेयर की लिस्टिंग 8.59 फीसदी के प्रीमियमम के साथ 354 रुपये पर हो सकती है।

