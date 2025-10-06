Tata Capital IPO: खुल गया टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ, बुधवार तक है पैसा लगाने का मौका, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

टाटा कैपिटल, टाटा संस की सब्सिडियरी कंपनी है। (PC: Gemini)
Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ आज सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ को बुधवार 8 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। टाटा ग्रुप की यह गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 310 से 326 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अपने शेयर बेच रही है। आईपीओ में न्यूनतम 46 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। टाटा कैपिटल का टार्गेट इस आईपीओ से 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाना है। आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है।
इस आईपीओ में 21,00,00,000 नए इक्विटी शेयर जारी किये जाएंगे। वहीं, टाटा संस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा 26,58,24,280 शेयर ऑफर फॉर सेल में बिक्री के लिए रखे गए हैं। कंपनी ने आईपीओ में 12 लाख शेयर अपने योग्य कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे हैं। आईपीओ में 50 फीसदी शेयर योग्य संस्थागत बोलीदाताओं के लिए रिजर्व हैं। 15 फीसदी शेयर गैर संस्थागत निवेशकों के लिए हैं। वहीं, 35 फीसदी शेयर रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हैं।
मुंबई बेस्ड टाटा कैपिटल टाटा संस की सब्सिडियरी कंपनी है। यह भारत में एक एनबीएफसी की तरह काम करती है। यह रिटेल, कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाएं प्रदान करती है। 30 जून 2025 तक टाटा कैपिटल की 27 राज्यों की 1109 लोकेशंस पर 1516 ब्रांचें थीं।
टाटा कैपिटल ने 135 एंकर निवेशकों से कुल 4,641.8 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर इश्यू में कंपनी ने 326 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 14.23 करोड़ शेयर अलॉट किये हैं। इसकी एंकर बुकिंग में एलआईसी, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैश, सिटीग्रुप, नोमुरा, गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड जैसे बड़े नाम हैं।
टाटा कैपिटल को जून 2025 तिमाही में 1040.93 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। वहीं, 7,691.65 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 3,655.02 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा और 28,369.87 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज हुआ।
टाटा कैपिटल का शेयर सोमवार को ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा है। यह 326 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 7.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयरों की लिस्टिंग 2.30 फीसदी की बढ़त के साथ 333.5 रुपये पर हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग