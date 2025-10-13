Tata Capital Share Listing: साल के सबसे बड़े आईपीओ ने निवेशकों को किया निराश, टाटा कैपिटल के शेयर की हुई सपाट लिस्टिंग, जानिए प्राइस

टाटा कैपिटल का शेयर आज स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुआ है। (PC: Gemini)
Tata Capital Share Listing: भारत के चौथे सबसे बड़े और साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग आज सोमवार को हो गई है। टाटा कैपिटल के आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया है। यह शेयर बीएसई और एनएसई पर सपाट लिस्ट हुआ है। कंपनी का शेयर आईपीओ प्राइस की तुलना में सिर्फ 1 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद भी इस शेयर में सपाट ही ट्रेडिंग देखी जा रही है। टाटा कैपिटल के आईपीओ को निवेशकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल पाया था। यह आईपीओ 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
शुरुआती कारोबार में टाटा कैपिटल का शेयर बीएसई पर 0.92 फीसदी या 3.05 रुपये की गिरावट के साथ 326.95 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कुल 0.29 फीसदी का नुकसान होता दिखा है।
यह आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आईपीओ में एंकर निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। टाटा कैपिटल एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 24 लेंडिंग ऑप्शंस हैं। लोन्स के अलावा टाटा कैपिटल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे- इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है।
भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 451 अंक की गिरावट के साथ 82,049.16 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 257 अंक टूटकर 82,254 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 80 अंक टूटकर 25,202 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
