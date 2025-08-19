PM Kisan में क्यों घट रहे किसान? इस राज्य के किसान की संख्या 49% तक गिरी-संसद में मचा शोर

कृषि मंत्री ने लोकसभा में बताया कि पंजाब में योजना के शुरू होने (2018-19) से लेकर अब तक किस्त-दर-किस्त आंकड़े घटते गए।

पहली किस्त (दिसंबर 2018-मार्च 2019) : 11.81 लाख किसानों को 236.39 करोड़ रुपये मिले।

दूसरी किस्त (अप्रैल-जुलाई 2019) : 14.11 लाख किसानों को 312.85 करोड़ रुपये।

तीसरी किस्त : 22.21 लाख किसानों को 483.42 करोड़ रुपये।

चौथी किस्त (दिसंबर 2019-मार्च 2020) : 23.01 लाख किसानों को 466.47 करोड़ रुपये।

5वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई 2020) : संख्या घटकर 19.01 लाख, रकम 417.89 करोड़।

11वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई 2022) : 16.97 लाख किसानों को 340.95 करोड़।

12वीं किस्त (अगस्त-नवंबर 2022) : सबसे बड़ी गिरावट, केवल 2,07,564 किसानों को 41.87 करोड़।

19वीं किस्त (दिसंबर 2024-मार्च 2025) : 10.58 लाख किसानों को 373.04 करोड़।

20वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई 2025) : 11.34 लाख किसानों को 387.76 करोड़।