50% अमेरिकी टैरिफ से बच सकते हैं ये भारतीय उत्पाद, माननी होंगी 3 शर्तें

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के नोटिस में कहा गया, "भारत के उत्पादों पर ऐसा अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा यदि वे (1) 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (EDT) से पहले लोडिंग पोर्ट पर किसी जहाज पर लाद दिए गए हों और अमेरिका में प्रवेश से पहले अंतिम ट्रांजिट मोड में हों; (2) 17 सितंबर, 2025 को सुबह 12:01 बजे (EDT) से पहले उपभोग के लिए दर्ज किए गए हों या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले गए हों; और (3) आयातक CBP (अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा) को नए HTSUS हेडिंग 9903.01.85 को घोषित करके यह प्रमाणित करता है कि उत्पाद इस 'इन-ट्रांजिट' छूट के योग्य हैं, जैसा कि इस नोटिस के Annex में वर्णित है।"