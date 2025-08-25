Stock Market Holiday: इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE-NSE पर नहीं होगा कामकाज, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

Stock Market Holidays 2025: इस हफ्ते 3 दिन शेयर बाजार बंद रहने वाला है। बुधवार, 27 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कामकाज नहीं होगा। बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद रहेंगे। साप्ताहिक अवकाश के अलावा, अगस्त 2025 में यह दूसरी शेयर बाजार की छुट्टी है। इससे पहले 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के चलते शेयर बाजार बंद रहे थे।