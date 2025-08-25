Patrika LogoSwitch to English

Stock Market Holiday: इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, BSE-NSE पर नहीं होगा कामकाज, जानिए कब-कब रहेगी छुट्टी

Stock Market Holiday on Ganesh Chaturthi: बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कामकाज नहीं होगा।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 25, 2025

Stock Market Holidays 2025
गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। (PC: Gemini)

Stock Market Holidays 2025: इस हफ्ते 3 दिन शेयर बाजार बंद रहने वाला है। बुधवार, 27 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कोई कामकाज नहीं होगा। बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद रहेंगे। साप्ताहिक अवकाश के अलावा, अगस्त 2025 में यह दूसरी शेयर बाजार की छुट्टी है। इससे पहले 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के चलते शेयर बाजार बंद रहे थे।

30 और 31 अगस्त को भी बंद रहेंगे बाजार

इसके बाद 30 अगस्त को पांचवां शनिवार है। इस दिन शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं होगा। इसके बाद 31 अगस्त को रविवार के चलते बीएसई-एनएसई बंद रहेंगे। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को शेयर बाजार की छुट्टी रहती है।

सितंबर में नहीं है कोई छुट्टी

अगले महीने सितंबर में शेयर बाजार की कोई छुट्टी नहीं है। इसके बाद अक्टूबर में 3 दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। सिर्फ शाम को कुछ समय के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा पर शेयर बाजार बंद रहेगा।

बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.40 फीसदी या 329 अंक की बढ़त के साथ 81,635 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.39 फीसदी या 97 अंक की बढ़त के साथ 24,967 पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेजी आज आईटी शेयरों में दर्ज हुई है। निफ्टी आईटी 2.37 फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ।

