Money Tips: क्या आपके मन में भी है पैसों से जुड़ी ये 6 गलत धारणाएं? समृद्धि चाहिए तो आज ही इन्हें छोड़ दें

बहुत से लोगों की धारणा है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सीनियर सिटीजंस के लिए होता है, यंग लोगो का इससे क्या काम। यह धारणा बिल्कुल गलत है। 20 या 30 साल की युवावस्था में भी आप एक्सीडेंट्स, इंफेक्शंस और दूसरी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के चलते वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। इसलिए युवावस्था में भी हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस होने का एक फायदा यह है कि प्रीमियम कम लगता है। एक दूसरा फायदा यह है कि कि जब आपको वास्तव में पॉलिसी की जरूरत होगी, तब तक वेटिंग पीरियड भी पूरा हो जाएगा।