PF Calculator: 40,000 रुपये बेसिक सैलरी से बन सकता है 6 करोड़ से ज्यादा का रिटायरमेंट फंड, समझिए पीएफ की कैलकुलेशन

सभी कंपनियों का सैलरी स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। बेसिक सैलरी आपकी कुल सीटीसी के 30 से 60 फीसदी तक हो सकती है। प्रस्तावित नए श्रम कानूनों के अनुसार, बेसिक सैलरी सीटीसी की न्यूनतम 50 फीसदी होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए हम यहां बेसिक सैलरी+डीए 40,000 रुपये लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और यह आपकी जॉब की शुरुआत है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी+डीए 40,000 रुपये है। अब समय के साथ जब आपका इंक्रीमेंट होगा, तो बेसिक सैलरी+डीए भी बढ़ेगा। कैलकुलेशन के लिए हम यहां औसत सालाना इंक्रीमेंट 10 फीसदी मानकर चल रहे हैं। रिटर्न की बात करें, तो इस समय पीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। आइए जानते हैं कि जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, तो पास कितना बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस होगा।