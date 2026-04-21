Apple CEO Change: Tim Cook ने पद छोड़ा, 15 साल में कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया? जानिए पूरा करियर

टिम कुक के CEO पद की शुरुआत साल 2011 से होती है, जब कुक ने Apple की कमान संभाली, तब कंपनी का सालाना रेवेन्यू 108 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2025 तक यह आंकड़ा 416 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन दस गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई। यह किसी भी टेक कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी वैल्यू क्रिएशन में से एक है।