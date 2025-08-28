ट्रंप के व्यापार सलाहकार कर रहे भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश, कहा- यह काम किया तो आधा कर देंगे टैरिफ

साल 2021 में भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 3 फीसदी तेल रूस से खरीदता था। वहीं, साल 2024 में भारत ने अपनी जरूरत का 35 से 40 फीसदी तेल रूस से खरीदा है। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच भारत ने रूस से प्रति दिन 1.73 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। हालांकि, रूसी तेल पर डिस्काउंट अब काफी कम हो गया है। यह 2022 की शुरुआत में 25 डॉलर प्रति बैरल था। आज यह घटकर 2.50 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। मार्जिन घटने से सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट रिफाइनरीज आज भी भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रही हैं। भारत के कुल रूसी तेल आयात का 50 फीसदी प्राइवेट रिफाइनरीज खरीद रही हैं।