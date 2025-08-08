Trump Tariff से क्या आपकी नौकरी पर है खतरा? इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा असर

बीते काफी समय से आप ट्रंप और टैरिफ से जुड़ी कई सारी खबरें पढ़ और सुन रहे होंगे। चाहे वह भू-राजनैतिक तनाव हो, ट्रेड वॉर हो, सप्लाई चेन से जुड़ी कोई बड़ी समस्या हो या फिर टैक्स, जॉब मार्केट पर इन सब चीजों का असर पड़ता है। जब कंपनियों का मुनाफा प्रभावित होता है, उनके लिए मार्केट में कोई बाधा आती है या फ्यूचर ग्रोथ पर सवाल खड़े होते हैं, तब कंपनियां कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोकने या छंटनी जैसे कदम उठाती हैं। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ कई सेक्टर्स में कंपनियों के रेवेन्यू और उनकी ग्रोथ को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इसका सीधा असर जॉब मार्केट में देखने को मिलने वाला है।