7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Trump Tariff आज से लागू, भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका ने दिया करारा जवाब

Trump Tariff: भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ पर भारतीय बिजनेसमैन हर्ष गोयनका और आनंद महिंद्रा प्रतिक्रिया दी है। हर्ष ने कहा कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, जबकि महिंद्रा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कुछ सुझाव दिए हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 07, 2025

ट्रंप टैरिफ पर आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया (फोटो- IANS)
ट्रंप टैरिफ पर आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया (फोटो- IANS)

Trump Tariff: भारत (India) पर ट्रंप का टैरिफ आज से लागू हो गया है। आज से भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगेगा, जबकि 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। वहीं, अब भारतीय उद्योगपतियों ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका और आनंद महिंद्रा ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने X पर कहा- भारत बेहतर विकल्प खोजेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। अमेरिका भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है, भारत की संप्रभुत्ता पर नहीं। भारत किसी के भी आगे नहीं झुकेगा, जबकि आनंद महिंद्रा ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। महिंद्रा ने कहा कि देश में और अधिक विदेशी निवेश लाने के लिए सिंगल विंडो जरूरी है।

महिंद्रा ने दिए कई सुझाव

महिंद्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ वार के चलते भारतीय बाजार में अब चाहे-अनचाहे असर देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। भारत को अब सोच-समझकर कदम उठाने होंगे। महिंद्रा ने कहा कि व्यापार में सुगमता बनाए रखने के लिए आमूल परिवर्तन करना होगा। भारत सरकार को सिंगल विंडो मंजूरी का प्रवाधान लाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।

महिंद्रा ने आगे कहा कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। इसके जरिए विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा। पर्यटन विदेशी मुद्रा और रोज़गार के सबसे कम उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में से एक है। महिंद्रा ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि हमें वीजा की प्रक्रिया आसान बनानी होगी। पर्यटन गलियारे बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन भारत को पहले से कहीं अधिक महान बनने के लिए प्रेरित होना चाहिए।

ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया

ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बाजार की स्थिति को देखते हुए तेल खरीदते हैं। हमारा मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई अन्य देश भी यही काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, नाजायज और गलत हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2025 07:29 am

Published on:

07 Aug 2025 07:13 am

Hindi News / Business / Trump Tariff आज से लागू, भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका ने दिया करारा जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.