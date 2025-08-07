Trump Tariff आज से लागू, भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका ने दिया करारा जवाब

Trump Tariff: भारत (India) पर ट्रंप का टैरिफ आज से लागू हो गया है। आज से भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगेगा, जबकि 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। वहीं, अब भारतीय उद्योगपतियों ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका और आनंद महिंद्रा ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।
अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने X पर कहा- भारत बेहतर विकल्प खोजेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। अमेरिका भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है, भारत की संप्रभुत्ता पर नहीं। भारत किसी के भी आगे नहीं झुकेगा, जबकि आनंद महिंद्रा ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। महिंद्रा ने कहा कि देश में और अधिक विदेशी निवेश लाने के लिए सिंगल विंडो जरूरी है।
महिंद्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ वार के चलते भारतीय बाजार में अब चाहे-अनचाहे असर देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। भारत को अब सोच-समझकर कदम उठाने होंगे। महिंद्रा ने कहा कि व्यापार में सुगमता बनाए रखने के लिए आमूल परिवर्तन करना होगा। भारत सरकार को सिंगल विंडो मंजूरी का प्रवाधान लाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।
महिंद्रा ने आगे कहा कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। इसके जरिए विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा। पर्यटन विदेशी मुद्रा और रोज़गार के सबसे कम उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में से एक है। महिंद्रा ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि हमें वीजा की प्रक्रिया आसान बनानी होगी। पर्यटन गलियारे बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन भारत को पहले से कहीं अधिक महान बनने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बाजार की स्थिति को देखते हुए तेल खरीदते हैं। हमारा मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई अन्य देश भी यही काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, नाजायज और गलत हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।