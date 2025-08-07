Trump Tariff आज से लागू, भारतीय बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका ने दिया करारा जवाब

Trump Tariff: भारत (India) पर ट्रंप का टैरिफ आज से लागू हो गया है। आज से भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगेगा, जबकि 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। वहीं, अब भारतीय उद्योगपतियों ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका और आनंद महिंद्रा ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।