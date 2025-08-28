ट्रंप के टैरिफ से निवेशकों में खौफ, बाजार में आई जबरदस्त गिरावट, इन सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक टूटे

अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेस्क आज 32 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,754 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.82 फीसदी या 671 अंक की गिरावट के साथ 80,115 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.71 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 24,535 पर ट्रेड करता दिखा।