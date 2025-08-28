Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

ट्रंप के टैरिफ से निवेशकों में खौफ, बाजार में आई जबरदस्त गिरावट, इन सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक टूटे

Why IT Shares Fall Today: अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी में सबसे अधिक 1.24 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 28, 2025

Why Share Market Down Today
मार्केट में आज बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। (PC: Gemini)

अमेरिकी टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेस्क आज 32 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,754 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.82 फीसदी या 671 अंक की गिरावट के साथ 80,115 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.71 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 24,535 पर ट्रेड करता दिखा।

आईटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। आईटी शेयरों में आज सबसे अधिक गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी 1.24 फीसदी गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.23 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.42 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.71 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.79 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.88 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.76 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.70 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.82 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.36 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.53 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.12 फीसदी की गिरावट देखी गई है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

NSE के इन शेयरों में सबसे अधिक तेजी

NSE के इन शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट?

अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय सामानों पर 50 फीसदी तक का बढ़ा हुआ टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। इस उच्च टैरिफ से कई सेक्टर्स को नुकसान होगा। इस टैरिफ से अमेरिका में भारत के 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चिंता लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए है। कपड़ा, झींगा, चमड़ा और जेम्स एंड जूलरी जैसे एक्सपोर्ट के सबसे बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस टैरिफ से अभी फ्री हैं। यानी इन सेक्टर्स पर बढ़े हुए टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा।

Updated on:

28 Aug 2025 10:03 am

Published on:

28 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Business / ट्रंप के टैरिफ से निवेशकों में खौफ, बाजार में आई जबरदस्त गिरावट, इन सेक्टर्स के शेयर सबसे अधिक टूटे

