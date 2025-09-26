सनफार्मा से लेकर बायोकॉन तक… ट्रंप के नए टैरिफ से गिर गए इन फार्मा कंपनियों के शेयर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ राग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूएस में दवाओं की कीमतों, घर खरीदारों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर भी असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटी व इससे जुड़े प्रोडक्ट्स, फर्नीचर्स और बड़े ट्रकों पर भी टैरिफ लगाया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। इस नए टैरिफ के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है।
दवाइयां: ब्रांडेड या पेटेंटेड उत्पादों पर 100 फीसदी टैरिफ। लेकिन जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में हैं, उन्हें छूट मिलेगी
किचन कैबिनेट्स: 50 फीसदी टैरिफ
बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पाद: 50 फीसदी टैरिफ
गद्देदार फर्नीचर: 30 फीसदी टैरिफ
हेवी ट्रक: 25 फीसदी टैरिफ
|उत्पाद
|टैरिफ (%)
|विशेष शर्त
|दवाइयाँ (ब्रांडेड/पेटेंटेड)
|100%
|जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में हैं, उन्हें छूट
|किचन कैबिनेट्स
|50%
|—
|बाथरूम वैनिटी और संबंधित उत्पाद
|50%
|—
|गद्देदार फर्नीचर
|30%
|—
|हेवी ट्रक
|25%
|—
फार्मा सेक्टर पर टैरिफ की घोषणा के बाद आज शुक्रवार को भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाएं एक्सपोर्ट करती हैं। आइए जानते हैं कि शुक्रवार दोपहर टॉप फार्मा कंपनियों के शेयरों का क्या हाल रहा।
बायोकॉन लिमिटेड: इस फार्मा कंपनी का शेयर बीएसई पर शुक्रवार दोपहर 4.34 फीसदी या 15.45 रुपये की गिरावट के साथ 340.40 पर ट्रेड करता दिखा।
सनफार्मा: शुक्रवार दोपहर बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.97 फीसदी या 48.30 रुपये की गिरावट के साथ 1579.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यह आज न्यूनतम 1547 रुपये तक गया।
ल्यूपिन लिमिटेड: इस फार्मा कंपनी का शेयर शुक्रवार दोपहर 1.76 फीसदी या 34 रुपये की गिरावट के साथ 1926.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यह शेयर आज न्यूनतम 1912 रुपये तक गया।
डिविस लैबोरेट्रीज: यह शेयर 2.61 फीसदी या 154 रुपये गिरकर 5744 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यह आज 5692 रुपये तक लुढ़क गया था।
अरबिंदो फार्मा: यह शेयर शुक्रवार दोपहर 1.21 फीसदी या 13.30 रुपये की गिरावट के साथ 1083.55 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।