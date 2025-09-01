अगस्त में पहली बार UPI लेनदेन का आंकड़ा 20 अरब के पार, 24.85 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन

UPI Transactions Crossed 20 Billion: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को लेकर आंकड़ा जारी किया है। NPCI ने कहा कि UPI ने अपने इतिहास में पहली बार 20 अरब लेनदेन का आकंड़ा पार कर लिया है। NPCI के मुताबिक बीते माह अगस्त में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या 20.01 अरब के आकंड़े को छू गई। जोकि जुलाई महीने की तुलना में 2.8 फीसदी अधिक है। NPCI ने बताया कि जुलाई महीने में करीब 19.47 अरब UPI ट्रांजैक्शन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुताबिक यह वार्षिक आधार पर 34 फीसदी की बढ़ोतरी है।