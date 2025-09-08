Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

IPO आने से पहले ही Urban Company का शेयर दे रहा भारी मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और GMP समेत पूरी डिटेल

Urban Company IPO: प्राइमरी मार्केट में बुधवार को अर्बन कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इससे पहले ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर अच्छी-खासी तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 08, 2025

Urban Company IPO
बुधवार को अर्बन कंपनी का आईपीओ आ रहा है। (PC: Urban Company)

इस हफ्ते बुधवार, 10 सितंबर को होम सर्विस मार्केटप्लेस अर्बन कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आ रहा है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर अच्छे-खासे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर सोमवार सुबह 29.61 फीसदी या 30.5 रुपये के मुनाफे के साथ ट्रेड करता दिखा है। यह कंपनी के शेयर में निवेशकों के मजबूत रुझान को दर्शाता है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम संकेत देता है कि कंपनी का शेयर अच्छे-खासे मुनाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकता है।

क्या है प्राइस बैंड?

अर्बन कंपनी आईपीओ से 1900 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। आईपीओ में प्राइस बैंड 98 से 103 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से यह शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 133.5 रुपये (29.61% GMP) पर लिस्ट हो सकता है। यह 472 करोड़ रुपये मूल्य के 4.58 करोड़ शेयरों के फ्रेश इश्यू और 1428 करोड़ रुपये मूल्य के 13.86 करोड़ शेयरों के ऑफर फॉर सेल का एक संयोजन है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

न्यूनतम 14,935 रुपये करने होंगे निवेश

रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ में लॉट साइज 145 शेयरों का है। यानी एक निवेशक को न्यूनतम 14,935 रुपये निवेश करने होंगे। स्मॉल नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 14 लॉट निवेश करने होंगे यानी 2 लाख रुपये लगाने होंगे। वहीं, बड़े नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को न्यूनतम 67 लॉट यानी 10 लाख रुपये निवेश करने होंगे।

कहां होगा पैसों का इस्तेमाल

कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसों के लिए लीज पेमेंट, मार्केटिंग एक्टिविटीज में खर्च और जनरल कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

क्या करती है कंपनी?

अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित ऑनलाइन सर्विसेस मार्केटप्लेस है। यह विभिन्न होम और ब्यूटी कैटेगरीज में क्वालिटी सर्विसेस और सोल्यूशंस प्रदान करती है। यह कंपनी भारत, यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरब के 59 शहरों में ऑपरेट करती है। इसमें से 48 शहर भारत के हैं। ग्राहक अर्बन कंपनी से क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, कारपेंट्री, पेंटिंग, स्किनकेयर, हेयर ग्रुमिंग और मसाज थैरेपी जैसी सर्विसेस ऑर्डर कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को 239.8 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज हुआ था। कंपनी को वित्त वर्ष 2022 में 514 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में 312 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था।

ये भी पढ़ें

No-Cost EMI चुनकर न हों खुश, यहां ‘ब्याज फ्री’ जैसा कुछ नहीं होता, पीछे से ऐसे कट रही आपकी जेब
कारोबार
No Cost EMI Hidden Charges

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Business / IPO आने से पहले ही Urban Company का शेयर दे रहा भारी मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और GMP समेत पूरी डिटेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.