IPO आने से पहले ही Urban Company का शेयर दे रहा भारी मुनाफा, जानिए प्राइस बैंड और GMP समेत पूरी डिटेल

अर्बन कंपनी एक टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित ऑनलाइन सर्विसेस मार्केटप्लेस है। यह विभिन्न होम और ब्यूटी कैटेगरीज में क्वालिटी सर्विसेस और सोल्यूशंस प्रदान करती है। यह कंपनी भारत, यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरब के 59 शहरों में ऑपरेट करती है। इसमें से 48 शहर भारत के हैं। ग्राहक अर्बन कंपनी से क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, कारपेंट्री, पेंटिंग, स्किनकेयर, हेयर ग्रुमिंग और मसाज थैरेपी जैसी सर्विसेस ऑर्डर कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को 239.8 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज हुआ था। कंपनी को वित्त वर्ष 2022 में 514 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में 312 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था।