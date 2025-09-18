पर्सनल लोन-होम लोन होंगे सस्ते, अमेरिका के बाद भारत भी ले सकता है यह बड़ा फैसला, एक्सपर्ट से समझिए

US Fed Rate Cut: पिछले कुछ महीनों में होम लोन और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के कर्ज पर ब्याज दरों में कमी आई है। जल्द ही इन ब्याज दरों में और कमी आ सकती है। यानी आपको सस्ता कर्ज मिल सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के बीच होने वाली है। इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। चालू वित्त वर्ष में आरबीआई अब तक रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती कर चुका है। आरबीआई ने अप्रैल में ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती की थी और उसके बाद जून में 0.50 फीसदी की कटौती की थी। इससे रेपो रेट घटकर 5.5 फीसदी पर आ गई है।