FD में 20 साल तक रखें 5 लाख रुपये फिर भी 0 रहेगा मुनाफा! यह फंडा नहीं समझा तो बहुत पछताएंगे

एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट भारत में एक ट्रेडिशनल निवेश विकल्प है। वर्षों से लोग इसमें पैसा लगाते आ रहे हैं। समय के साथ एफडी की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव भी आया। इस साल रेपो रेट में कटौती के चलते एफडी की ब्याज दरें काफी घट गई हैं। इस समय बैंक एफडी पर करीब 4 से 6.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। लोग अपनी पैसों पर निश्चित रिटर्न पाने के लिए एफडी में पैसा लगाते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता जाए। बहुत से लोग तो मैच्योरिटी पर भी एफडी नहीं तुड़वाते और अवधि आगे बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एफडी लंबे समय में आपको रिटर्न देती है? आज हम इसी सवाल का जबाव तलाशने की कोशिश करेंगे।
किसी भी निवेश में रिटर्न की दर महंगाई दर से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में आपके निवेश की वैल्यू बढ़ने के बजाए कम हो जाएगी। महंगाई के चलते समय के साथ रुपयों की बाइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। उदाहण के लिए आप आज से 20 साल पहले 1000 रुपये में जितना सामान खरीद सकते थे, उतने सामान के लिए आपको आज काफी अधिक पैसा खर्चना पड़ेगा। उसी तरह आज 5 लाख रुपये में जितना सामान आ जाता है, उतने के लिए आपको 20 साल बाद काफी ज्यादा रकम चुकानी होगी। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आपके निवेश का रिटर्न महंगाई को मात देने वाला हो।
अगर आप 5.50% ब्याज दर पर 20 साल के लिए 5 लाख की एफडी करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 14,90,869 रुपये मिलेंगे।
अगर हम सालाना औसत 6 फीसदी महंगाई दर मानकर चलें, तो 20 साल बाद 5 लाख रुपये की फ्यूचर कॉस्ट 16,03,568 रुपये आएगी। यानी आज 5 लाख रुपये में जितना सामान आता है, उतने के लिए आपको 20 साल बाद 16,03,568 रुपये खर्च करने होंगे। यानी 20 साल बाद के 16,03,568 रुपये आज के 5 लाख रुपये के बराबर हैं।
|विवरण
|राशि (₹)
|टिप्पणी
|निवेश राशि (FD मूलधन)
|5,00,000
|20 साल के लिए निवेश
|FD ब्याज दर
|5.50%
|सालाना कंपाउंडेड
|20 साल बाद FD मैच्योरिटी वैल्यू
|14,90,869
|बैंक से मिलने वाली रकम
|6% सालाना महंगाई दर पर 20 साल बाद 5 लाख की फ्यूचर कॉस्ट
|16,03,568
|20 साल बाद के 16,03,568 रुपये आज के 5 लाख रुपये के बराबर हैं
|FD रिटर्न बनाम महंगाई
|-1,12,699
|16,03,568-14,90,869 = घाटा
|निष्कर्ष
|नकारात्मक रिटर्न
|20 साल बाद भी मूलधन घट जाएगा
अब हम एफडी के रिटर्न और महंगाई की तुलना करें, तो 20 साल बाद रिटर्न तो दूर आपका मूलधन भी घट जाएगा। 5.50% ब्याज दर के हिसाब से एफडी में 5 लाख रुपये 14,90,869 रुपये हो जाएंगे। यह रकम आज के 5 लाख रुपये की फ्यूचर वैल्यू 16,03,568 रुपये से काफी कम है।