Vedanta Demerger Explained: 5 कंपनियों में टूट जाएगी अनिल अग्रवाल की वेदांता, कब और कैसे होगा डीमर्जर, निवेशकों को क्या मिलेगा?

Vedanta Demerger Record Date: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली देश की दिग्गज मेटल और माइनिंग कंपनी Vedanta ने डीमर्जर की घोषणा की है। कंपनी अब पांच अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बंट जाएगी। 1 मई 2026 रिकॉर्ड डेट है, लेकिन उस दिन महाराष्ट्र दिवस के चलते बाजार बंद रहेगा। डीमर्जर का स्टॉक बेनिफिट लेने वालों के लिए 29 अप्रैल तक शेयर खरीदना जरूरी है। शेयरधारकों को 1:1 अनुपात में चारों नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। अगर आपके डीमैट खाते में वेदांता के शेयर हैं या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।