क्रिसमस पर अपनों को दें Warren Buffett वाला गिफ्ट, संवर जाएगा भविष्य

मैरी बफे ने एक इंटरव्यू में अपने पूर्व ससुर की गिफ्ट रणनीति के बारे में बताया है। (PC:perplexity.ai)
Warren Buffett Christmas Gift: क्रिसमस आने वाला है। इस मौके पर लोग अपने प्रियजनों को कोई न कोई उपहार देते हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, तो दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे (Warren Buffett) को फॉलो करना बेहतर रहेगा। अमेरिकी कारोबारी और निवेशक वॉरेन बफे क्रिसमस पर हर साल अपनी फैमिली को गिफ्ट देते हैं। हालांकि, इसमें महंगी घड़ी, कपड़े या कार नहीं बल्कि कुछ ऐसा होता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करे।
वॉरेन बफे अपनी फैमिली को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में शेयर (Stocks) देते हैं। हालांकि, पहले ऐसा नहीं था। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, मैरी बफे (Mary Buffett) ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे परिवार के सदस्यों को क्रिसमस पर 10,000 डॉलर दिया करते थे। बाद में जब उन्हें पता चला कि परिवार के सदस्य इस पैसे का इस्तेमाल गैर-जरूरी वस्तुएं खरीदने पर करते हैं, तो उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट की परिभाषा ही बदल दी।
मैरी बफे ने कुछ साल पहले दिए इंटरव्यू में बताया था कि जैसे ही पैसे मिलते, हम सब खर्च कर देते। एक निवेशक के तौर पर वॉरेन बफे को हमारी यह आदत पसंद नहीं आई। वॉरेन एक-एक पाई सोच-समझकर निवेश करते हैं। जब उन्होंने देखा कि हम उनके दिए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट बदलने का फैसला लिया। बता दें कि मैरी ने वॉरेन बफे के बेटे पीटर से शादी की थी, लेकिन 1993 में उनका तलाक हो गया। उनकी शादी 12 साल चली।
मैरी के मुताबिक, फिर एक क्रिसमस हमें लिफाफा दिया गया, जिसमें कैश के बजाए उस कंपनी के 10,000 डॉलर मूल्य के शेयर थे जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। साथ ही वॉरेन बफे ने हमें यह चॉइस भी दी कि हम स्टॉक्स को अपने पास रख सकते हैं या बेच सकते हैं। मैरी ने कहा कि उन्होंने अपने ससुर से प्रेरणा लेते हुए हर क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर मिले स्टॉक्स को निवेशित रखा। उन्होंने कहा - मैंने सोच कि ये स्टॉक 10,000 डॉलर से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए मैंने उन्हें बेचने के बजाए अपने पास रखने का फैसला लिया।
मैरी ने बताया कि वॉरेन बफे ने उन्हें Wells Fargo का स्टॉक भी गिफ्ट किया था, जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया। वेल्स फार्गो वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली अमेरिकी कंपनी है। इसका शेयर निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में यह 200% से ज्यादा चढ़ा है। मैरी ने खुद भी इस कंपनी के काफी शेयर खरीदे, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर वॉरेन बफे ने कोई शेयर खरीद है तो उसमें दम होगा।
दरअसल, वॉरेन बफे चाहते थे कि उनके बच्चे वित्तीय अनुशासन सीखें। यह समझें कि बेहतर भविष्य के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट के रूप में कैश की परंपरा को बंद करके उसकी जगह स्टॉक देना शुरू किया। यदि आप भी अपने प्रियजनों को इस क्रिसमस कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कोई ऐसा उपहार सोचें जो भविष्य में उनके काम आए - जैसे कि स्टॉक, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई पॉलिसी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग