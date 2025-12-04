क्रिसमस पर अपनों को दें Warren Buffett वाला गिफ्ट, संवर जाएगा भविष्य

मैरी के मुताबिक, फिर एक क्रिसमस हमें लिफाफा दिया गया, जिसमें कैश के बजाए उस कंपनी के 10,000 डॉलर मूल्य के शेयर थे जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। साथ ही वॉरेन बफे ने हमें यह चॉइस भी दी कि हम स्टॉक्स को अपने पास रख सकते हैं या बेच सकते हैं। मैरी ने कहा कि उन्होंने अपने ससुर से प्रेरणा लेते हुए हर क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर मिले स्टॉक्स को निवेशित रखा। उन्होंने कहा - मैंने सोच कि ये स्टॉक 10,000 डॉलर से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए मैंने उन्हें बेचने के बजाए अपने पास रखने का फैसला लिया।