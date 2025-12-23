दुनिया Gold पर फिदा, लेकिन Warren Buffett ने नहीं लगाया पैसा, दिग्गज निवेशक को Silver क्यों पसंद?

वॉरेन बफे खास मौकों पर ऐसा गिफ्ट देने में यकीन रखते हैं, जो भविष्य में काम आए। मैरी बफे ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वॉरेन क्रिसमस गिफ्ट के रूप में परिवार के सदस्यों को शेयर देते थे। हालांकि, पहले वह अधिकांश परिवारों की तरह कैश देने में विश्वास रखते थे, लेकिन फिर उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया। मैरी ने बताया था कि हम लोगों को जैसे ही पैसे मिलते, हम सब खर्च कर देते। एक निवेशक के तौर पर वॉरेन बफे को हमारी यह आदत पसंद नहीं आई। जब उन्होंने देखा कि हम उनके दिए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट बदलने का फैसला लिया। एक क्रिसमस हमें लिफाफा दिया गया, जिसमें कैश के बजाए उस कंपनी के 10,000 डॉलर मूल्य के शेयर थे जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। बता दें कि मैरी ने वॉरेन बफे के बेटे पीटर से शादी की थी, लेकिन 1993 में उनका तलाक हो गया।