दुनिया Gold पर फिदा, लेकिन Warren Buffett ने नहीं लगाया पैसा, दिग्गज निवेशक को Silver क्यों पसंद?

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे सोने में निवेश नहीं करते। (PC: AI)
Warren Buffett Investment Tips: दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे अब रिटायर हो रहे हैं। वह 31 दिसंबर, 2025 को बर्कशायर हैथवे के CEO का पद छोड़ देंगे। 95 वर्षीय बफे ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। हालांकि, कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी कायम रहेगी। वॉरेन बफे बेहद सोच-समझकर निवेश करते हैं और उनके अधिकांश निवेश सफल रहे हैं। इसलिए उनकी हर सलाह को गंभीरता से देखा जाता है।
वॉरेन बफे ने कई जगह पैसा लगाया हुआ है, लेकिन सोने के प्रति उनका प्यार विकसित नहीं हो पाया। वह शुरुआत से ही सोने में निवेश के पक्षधर नहीं रहे। इसके बजाए बफे ने चांदी में निवेश किया। सोने को लेकर उनका मानना है कि यह नॉन-प्रोडक्टिव और बेकार है। कुछ वक्त पहले उन्होंने कहा था कि सोना कुछ नहीं करता, वह बस पड़ा रहता है और आपको देखता रहता है। कोई भी एसेट तभी वैल्यू बनाता है, जब वह प्रोडक्टिव हो और गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। उनका यह भी मानना है कि जो लोग सोना खरीदते हैं, वह डर पर दांव लगाते हैं।
वैसे, गोल्ड प्राइस और उसके रिटर्न को यदि देखें तो शायद वॉरेन बफे को इससे दूरी का अफसोस हो। पिछले कुछ सालों में सोना तेजी से आगे बढ़ा है। इस साल उसका प्रदर्शन शानदार रहा है। दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक अपना सोने का भंडार भर रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी सोने की कीमत को हवा दे रही है। गोल्ड में निवेश करने वालों को अब तक तगड़ा मुनाफा हुआ है। एक्स्पर्ट्स की मानें तो गोल्ड प्राइस के आगे भी चढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अगर वॉरेन बफे सोने पर दांव लगाते तो उनका पोर्टफोलियो और भी ज्यादा भारी हो गया होता।
वॉरेन बफे ने चांदी में निवेश किया है। उनका मानना है कि सिल्वर में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है। चांदी में निवेश की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर ज्वेलरी तक में चांदी इस्तेमाल होती है। यह महज कीमती ही नहीं, बल्कि उपयोगी धातु भी है। इसलिए चांदी में निवेश किया जा सकता है। बफे बिटकॉइन में निवेश के पक्षधर नहीं हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं जुड़ी है। यह न तो बिजनेस बनाती है और न ही सर्विस देती है।
दिग्गज निवेशक क्रेडिट कार्ड के बढ़ते कल्चर से नाखुश हैं। वह मानते हैं क्रेडिट कार्ड वित्तीय तरक्की के लिए बाधा है। कुछ साल पहले उन्होंने अमेरिकी शहर नेब्रास्का में स्टूडेंट्स से बात करते हुए कहा था कि यदि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 18-20% की दर से ब्याज देना होगा और इतनी ब्याज दर पर पैसे उधार लेकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। उनका सीधा सा कहना है कि अगर आपके पास किसी वस्तु को खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उसे न खरीदें।
वॉरेन बफे मानते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है सही लाइफ पार्टनर का चुनाव। 2008 में एक ईवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, तो जिंदगी के खुशहाल होने की गारंटी है। इसके अलावा, वह दया-भाव पर जोर देते रहे हैं। उनका मानना है कि सफाई करने वाली महिला भी चेयरमैन की तरह इंसान है, इसलिए उसका सम्मान भी जरूरी है।
वॉरेन बफे खास मौकों पर ऐसा गिफ्ट देने में यकीन रखते हैं, जो भविष्य में काम आए। मैरी बफे ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वॉरेन क्रिसमस गिफ्ट के रूप में परिवार के सदस्यों को शेयर देते थे। हालांकि, पहले वह अधिकांश परिवारों की तरह कैश देने में विश्वास रखते थे, लेकिन फिर उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया। मैरी ने बताया था कि हम लोगों को जैसे ही पैसे मिलते, हम सब खर्च कर देते। एक निवेशक के तौर पर वॉरेन बफे को हमारी यह आदत पसंद नहीं आई। जब उन्होंने देखा कि हम उनके दिए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट बदलने का फैसला लिया। एक क्रिसमस हमें लिफाफा दिया गया, जिसमें कैश के बजाए उस कंपनी के 10,000 डॉलर मूल्य के शेयर थे जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। बता दें कि मैरी ने वॉरेन बफे के बेटे पीटर से शादी की थी, लेकिन 1993 में उनका तलाक हो गया।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग