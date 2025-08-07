7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Home Loan Overdraft Account क्या है? इसका यूज कर लोग बचा रहे ब्याज का काफी सारा पैसा

Home Loan Overdraft Account: होम लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आप अपना सरप्लस पैसा जमा कर सकते हैं। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन इससे आप अपने होम लोन पर चुकाए जाने वाला कुछ ब्याज बचा सकते हैं।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 07, 2025

Home Loan Overdraft Account
होम लोन ओवड्राफ्ट सुविधा से ब्याज का पैसा बचा सकते हैं। (PC: Gemini)

होम लोन में ब्याज की बचत (सेविंग) करने के कई तरीके हैं। लोन अवधि कम करके ब्याज के रूप में जाने वाली कुछ रकम बचा सकते हैं। लेकिन इसमें ईएमआई की रकम ज्यादा बन जाती है। दूसरा और सबसे प्रभावी तरीका है होम लोन प्रीपेमेंट। आप हर साल एक ईएमआई एक्सट्रा देकर या लोन राशि का 5 से 10% प्रीपेमेंट करके काफी ब्याज बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जरूरत पड़ने पर आप नॉर्मल होम लोन खाते से फंड नहीं निकाल सकते।

होम लोन ओवरड्राफ्ट (OD) खाता खुलवाकर भी आप ब्याज में बचत कर सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इस खाते से सरप्लस पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहें जमा भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Wife के साथ Home Loan लेने के हैं कई सारे खास फायदे, बच जाएगा आपका काफी पैसा
कारोबार
Benefits of taking home loan with wife

क्या है होम लोन ओडी खाता?

होम लोन ओवर ड्राफ्ट अकाउंट आपको अपने होम लोन खाते में अतिरिक्त नकदी जमा करने की सुविधा देता है, जिससे लोन पर लगने वाला ब्याज कम होता है और पुनर्भुगतान अवधि भी घट जाती है। हालांकि, इसमें ब्याज दर थोड़ी अधिक हो सकती है। इसके बावजूद नॉर्मल होम लोन खाते के मुकाबले इससे काफी बचत होने की संभावना रही है। देश के बड़े बैंक नॉर्मल होम लोन के मुकाबले होम लोन ओडी खाते में 0.2% से 0.5% तक अधिक ब्याज वसूलते हैं।

कैसे करता है काम?

ग्राहक अपने होम लोन ओडी खाते में अतिरिक्त धनराशि जमा कर सकते हैं। बैंक केवल प्राथमिक ऋण राशि पर ही ब्याज लेता है। जमा की गई अतिरिक्ति राशि दी गई लोन राशि में से घटा दी जाती है। इससे बची हुई लोन राशि पर ही ब्याज लगता है, जिससे होम लोन पर कम ब्याज देना होता है और लोन की अवधि भी घट जाती है।

होम लोन ओडी अकाउंट से जब चाहें, सरप्लस राशि निकाल सकते हैं और जब चाहें इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। इससे इमरजेंसी में पैसे निकाल सकते हैं।

नफा-नुकसान समझे

विशेषज्ञों का कहना है कि ओड़ी खाते में जमा सरप्लस राशि पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जबकि इक्विटी और डेट में इस राशि को निवेश कर मोटा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। इसलिए ओडी खाता चुनने से पहले इसके नफा-नुकसान को अच्छी तरह समझ लें।

ये भी पढ़ें

Bank of Baroda से 30 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी?
कारोबार
Bank of Baroda Home Loan Rates

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 10:04 am

Hindi News / Business / Home Loan Overdraft Account क्या है? इसका यूज कर लोग बचा रहे ब्याज का काफी सारा पैसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.