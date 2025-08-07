Home Loan Overdraft Account क्या है? इसका यूज कर लोग बचा रहे ब्याज का काफी सारा पैसा

होम लोन में ब्याज की बचत (सेविंग) करने के कई तरीके हैं। लोन अवधि कम करके ब्याज के रूप में जाने वाली कुछ रकम बचा सकते हैं। लेकिन इसमें ईएमआई की रकम ज्यादा बन जाती है। दूसरा और सबसे प्रभावी तरीका है होम लोन प्रीपेमेंट। आप हर साल एक ईएमआई एक्सट्रा देकर या लोन राशि का 5 से 10% प्रीपेमेंट करके काफी ब्याज बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जरूरत पड़ने पर आप नॉर्मल होम लोन खाते से फंड नहीं निकाल सकते।