Ration Card: राशन कार्ड में घर बैठे जोड़ रहे नए सदस्य का नाम तो ना करें ये गलतियां, बढ़ सकती है मुश्किल

भारत सरकार की ओर से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल इस कार्ड के जरिए ही उन्हें बेहद कम दाम में प्रमुख खाद्य सामग्रियां मिलती है। आप भी अगर राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं तो कुछ गलतियों से बचें। वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है।

देश में रहने वाले करोड़ों निम्न वर्ग (Lower Class) के परिवारों के लिए राशन कार्ड (Ration Card) किसी वरदान से कम नहीं है। भारत के अलग-अलग राज्यों की सरकारों की ओर से कम आय वर्ग के लोगों को राशन कार्ड के जरिए बेहद कम कीमत में गेहूं, चावल, चीनी जैसे प्रमुख खाद्य सामग्री मुहैया करवाई जाती है। वैसे तो राशन कार्ड घर के मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है, लेकिन इसमें परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी होता है। यही नहीं समय के साथ-साथ इस कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़े भी जाते हैं। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए घर बैठे भी आसानी से राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन कई बार लोग इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गलितायं कर बैठते जिससे उनका काम आसान होने की बजाय मुश्किल और बढ़ जाती है।

When Add New Member In Ration Card Online Do Not Make These Mistakes