कारोबार

Investment Tips: निवेश में कब 2-गुना, 3-गुना और 4-गुना होगा आपका पैसा? इस नियम से करें पता

Investment Tips: पर्सनल फाइनेंस में 72, 114 और 144 के नियम से आप यह पता कर सकते हैं कि आपका पैसा किसी निवेश में कब दोगुना, तीन गुना या चार गुना होगा।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 14, 2025

Investment Tips
निवेश में बड़े काम के हैं 72, 114 और 144 के नियम (PC: Gemini)

Investment Tips: क्या आप किसी निवेश में अपने पैसे को दोगुना, तीन गुना या चार गुना करना चाहते हैं? इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपके निवेश में मिलने वाला संभावित सालाना रिटर्न कितना है। यह जितना अधिक होगा, आपके पैसे को दोगुना, 3-गुना या 4-गुना होने में उतना ही कम समय लगेगा। 72, 114 और 144 के नियम से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी निवेश को दोगुना, तीन गुना या चार गुना होने में कितना समय लगेगा। आइए जानते हैं।

कब डबल होता है आपका पैसा?

किसी निवेश में आपका पैसा कब डबल होगा, यह आप 72 के नियम से पता कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि 72 में संभावित सालाना रिटर्न रेट का भाग देने पर जो संख्या आएगी, उतने वर्षों में आपका निवेश डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप किसी ऐसे निवेश विकल्प में अपने 2 लाख रुपये लगा रहे हैं, जो सालाना 8 फीसदी की दर से रिटर्न देता है। अब आप 72 में 8 का भाग देंगे, तो 9 आएगा। यानी इस निवेश में 9 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा।

कब तीन गुना होता है आपका पैसा?

किसी निवेश में आपका पैसा कब तीन गुना होगा, यह पता करने के लिए आप 114 के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियम में आपको 114 में सालाना रिटर्न रेट का भाग देना है, जो संख्या आएगी, उतने वर्ष में आपका पैसा तीन गुना हो जाएगा। मान लीजिए आप अपने 3 लाख रुपये किसी 7 फीसदी रिटर्न देने वाले निवेश में लगाते हैं, तो 114/7 यानी 16.28 साल में आपका पैसा तीन गुना हो जाएगा।

कब 4 गुना होगा आपका पैसा?

किसी निवेश में आपका पैसा 4 गुना कब होगा, यह पता करने के लिए आपको 144 के नियम का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको 72 या 114 के स्थान पर 144 का यूज करना है। 144 में रिटर्न रेट का भाग देने पर आपको वह समयावधि मिल जाएगी, जिसमें आपका पैसा 4 गुना होना है। मान लीजिए आप अपने 5 लाख रुपये किसी 12 फीसदी रिटर्न देने वाले निवेश में लगाते हैं, तो 144/12 यानी 12 साल में आपका निवेश 4 गुना हो जाएगा।

फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हैं यूज

इन फॉर्मूलाज को आप उल्टा भी यूज कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि किसी निवेश को इतने साल में 4 गुना, 3 गुना या 2 गुना करने के लिए कितने प्रतिशत सालाना रिटर्न की जरूरत होगी। इसके लिए आपको 72, 114 या 144 में वर्ष का भाग देना होगा।

Published on:

14 Aug 2025 03:17 pm

Hindi News / Business / Investment Tips: निवेश में कब 2-गुना, 3-गुना और 4-गुना होगा आपका पैसा? इस नियम से करें पता

