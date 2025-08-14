Investment Tips: निवेश में कब 2-गुना, 3-गुना और 4-गुना होगा आपका पैसा? इस नियम से करें पता

किसी निवेश में आपका पैसा कब डबल होगा, यह आप 72 के नियम से पता कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि 72 में संभावित सालाना रिटर्न रेट का भाग देने पर जो संख्या आएगी, उतने वर्षों में आपका निवेश डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप किसी ऐसे निवेश विकल्प में अपने 2 लाख रुपये लगा रहे हैं, जो सालाना 8 फीसदी की दर से रिटर्न देता है। अब आप 72 में 8 का भाग देंगे, तो 9 आएगा। यानी इस निवेश में 9 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा।