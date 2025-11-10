कौन हैं Alexandr Wang? 28 साल के इस कॉलेज ड्रॉपआउट को मार्क जकरबर्ग ने सौंपी AI मिशन की कमान

अलेक्जेंडर वांग को मेटा का चीफ एआई ऑफिसर बनाया गया है। (PC: @alexandr_wang/X)
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की तेज होती रेस में आगे निकलने की होड़ में ग्लोबल टेक कंपनियां हर दांव खेलने को तैयार हैं। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट अपने पाले में करने के लिए कंपनियां मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। इसका ताजा उदाहरण हैं- अलेक्जेंडर वांग। 28 साल का ये युवा आजकल सिलिकॉन वैली में चर्चा का विषय बना हुआ है। वांग को मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की कमान सौंपी है। वांग के साथ 14.3 बिलियन डॉलर की मोटी डील, अभी तक की सबसे ज्यादा पैकेज वाली AI हायरिंग में से एक है।
अलेक्जेंडर वांग का जन्म न्यू मैक्सिको में हुआ। उनके माता-पिता चीन अप्रवासी थे, जो लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में भौतिक विज्ञानी थे। वांग को बचपन से ही गणित और कंप्यूटर साइंस से काफी लगाव था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में दाखिला लेने के बाद, उन्होंने 2016 में पढ़ाई छोड़ दी और Scale AI नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए हाई क्वालिटी एनोटेटेड डेटा मुहैया कराता है।
मेटा में शामिल होने से पहले करीब एक दशक तक वांग ने कंपनी का नेतृत्व किया। Scale AI जल्द ही कई बड़े AI डेवलपर्स के लिए एक अहम पार्टनर बन गया। जिसने Nvidia, अमेजन और मेटा जैसे क्लाइंट्स के लिए डेटा संचालन को मजबूत किया। 2024 तक, Scale AI का वैल्युएशन करीब 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इससे वांग आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंडस्ट्री के सबसे युवा अरबपतियों में से एक बन गए।
AI मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए एक डेटा लेबलिंग कंपनी बनाना, ये वांग के दिमाग की ही उपज थी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की दौड़ में मेटा की सबसे बड़ी चुनौती का हल हो सकती है। कंपटीटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के प्रशिक्षण के लिए एक बेहद स्पेशलाइज्ड डेटाबेस तक पहुंच की जरूरत होती है। ये बात मेटा से भी छिपी नहीं है, इसलिए इस साल जून में वांग की कंपनी Scale AI में 14.3 बिलियन डॉलर का भारी निवेश किया और कंपनी में 49% हिस्सेदारी हासिल की और कंपनी की वैल्युएशन जो 14 बिलियन डॉलर थी, अब दोगुना होकर 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
जून 2025 में, मेटा ने ऐलान किया कि अलेक्जेंडर वांग मेटा की नई नवेली सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के जरिए उसकी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रणनीति की अगुवाई करेंगे। यह एक ऐसा विभाग है जिसे मेटा के सभी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोशिशों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अलेक्जेंडर वांग ने मेटा के विशाल AI इकोसिस्टम को पुनर्गठित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक आंतरिक ज्ञापन में, उन्होंने लिखा 'सुपरइंटेलिजेंस आ रहा है और इसे गंभीरता से लेने के लिए, हमें उन प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संगठित होने की जरूरत है, जो इसे हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे - रिसर्च, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर।'
Scale AI में मेटा का 14.3 बिलियन डॉलर का निवेश सिर्फ एक कंपनी का अधिग्रहण करने तक सीमित नहीं है। डेटा एनोटेशन पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सिस्टम में Scale AI की विशेषज्ञता मेटा को शक्तिशाली AI मॉडल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, OpenAI, गूगल डीपमाइंड जैसे कंपटीटर्स AI की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और वांग के साथ मेटा की साझेदारी इसे इस दौड़ में सीधे मुकाबले के लिए तैयार करती है।
