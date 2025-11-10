कौन हैं Alexandr Wang? 28 साल के इस कॉलेज ड्रॉपआउट को मार्क जकरबर्ग ने सौंपी AI मिशन की कमान

जून 2025 में, मेटा ने ऐलान किया कि अलेक्जेंडर वांग मेटा की नई नवेली सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के जरिए उसकी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रणनीति की अगुवाई करेंगे। यह एक ऐसा विभाग है जिसे मेटा के सभी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोशिशों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अलेक्जेंडर वांग ने मेटा के विशाल AI इकोसिस्टम को पुनर्गठित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक आंतरिक ज्ञापन में, उन्होंने लिखा 'सुपरइंटेलिजेंस आ रहा है और इसे गंभीरता से लेने के लिए, हमें उन प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संगठित होने की जरूरत है, जो इसे हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे - रिसर्च, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर।'