ब्रिटेन छोड़ दुबई के NAIA आइलैंड में क्यों बस रहे लक्ष्मी मित्तल, ऐसा क्या है यहां खास?

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल (ArcelorMittal) के मालिक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के टॉप अरबपतियों में शुमार हैं। मित्तल यूके सरकार के टैक्स सुधारों से खुश नहीं हैं, इसलिए वह ब्रिटेन छोड़ रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल का ब्रिटेन से जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। खुद ब्रिटिश सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि अरबपतियों का देश छोड़ना चिंता का विषय है। यूके सरकार टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव करने वाली है। इसमें 20% तक एक्जिट टैक्स, मैंशन टैक्स और 40% अधिक इनहेरिटेंस यानी विरासत टैक्स भी शामिल है।