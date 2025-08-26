एक ही दिन में लोगों के डूब गए 6 लाख करोड़ रुपये, शेयर बाजार में क्यों आई यह जबरदस्त गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.04 फीसदी या 849 अंक टूटकर 80,786 पर बंद हुआ। मार्केट बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.02 फीसदी या 255 अंक की गिरावट के साथ 24,712 पर बंद हुआ है। इसके अलावा बीएसई मिडकैप में 1.34 फीसदी और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में 1.68 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है।