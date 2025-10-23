Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में क्यों देखी जा रही आज भारी तेजी? जान लीजिए 4 प्रमुख कारण

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी-खासी तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई सेंसेक्स 756 अंक की बढ़त लेकर 85,181 पर ट्रेड करता दिखाई दिया है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 23, 2025

why share market rise today

शेयर बाजार में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी बढ़त लेकर खुला है और शुरुआती कारोबार में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.89 फीसदी या 756 अंक की बढ़त लेकर 85,181 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.78 फीसदी या 210 अंक की तेजी के साथ 26,079 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि आज शेयर बाजार में दिख रही तेजी के पीछे क्या कारण हैं।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर लगने वाले मौजूदा टैरिफ को 50% से घटाकर 15% से 16% तक किया जा सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत संभवतः रूसी तेल के आयात में धीरे-धीरे कमी लाने पर सहमत हो सकता है। ऊर्जा और कृषि क्षेत्र इस सौदे में प्रमुख चर्चा के विषय माने जा रहे हैं।

दूसरी तिमाही के मजबूत रिजल्ट्स

कुछ प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे तिमाही नतीजों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है। विश्लेषकों का मानना है कि आय में गिरावट का दौर अब खत्म हो सकता है और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही (H2FY26) में खपत बढ़ने से रिकवरी देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने में निफ्टी की प्रति शेयर आय (EPS) में गिरावट रुक गई है और इसमें लगभग 1% की मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। आईटी शेयरों में उछाल ने निफ्टी 50 को 26,000 के स्तर से ऊपर और सेंसेक्स को 85,000 के पार पहुंचा दिया है। इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 21 अक्टूबर को लगातार पांचवें दिन खरीदारी जारी रखी। उन्होंने 96.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) शुद्ध विक्रेता रहे और 607.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

शॉर्ट-कवरिंग

भारतीय शेयर बाजार में हालिया कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट-कवरिंग की लहर देखी जा रही है। यह शॉर्ट-कवरिंग उन बड़ी कंपनियों में तेजी ला सकती है जहां भारी शॉर्ट पोजिशन हैं। टेक्सटाइल शेयर, जिन पर टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा था, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की चर्चा के बीच बड़ी खरीदारी देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / Business / Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में क्यों देखी जा रही आज भारी तेजी? जान लीजिए 4 प्रमुख कारण

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bhai Dooj Gifts: भाई दूज पर अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, लंबे समय तक आएंगे उनके काम

Bhai Dooj Gifts
कारोबार

Gold Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने में ताबड़तोड़ गिरावट, चांदी 7 दिन में 21,000 रुपये टूटी, जानिए आज के भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए ले रहे हैं होम लोन? पहले समझ लें ये 5 बातें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

Home Loan Tips
कारोबार

FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

FD interest rates
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में आज भी जबरदस्त गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.