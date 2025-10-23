Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में क्यों देखी जा रही आज भारी तेजी? जान लीजिए 4 प्रमुख कारण

शेयर बाजार में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: Gemini)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी बढ़त लेकर खुला है और शुरुआती कारोबार में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.89 फीसदी या 756 अंक की बढ़त लेकर 85,181 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.78 फीसदी या 210 अंक की तेजी के साथ 26,079 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि आज शेयर बाजार में दिख रही तेजी के पीछे क्या कारण हैं।
भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर लगने वाले मौजूदा टैरिफ को 50% से घटाकर 15% से 16% तक किया जा सकता है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत संभवतः रूसी तेल के आयात में धीरे-धीरे कमी लाने पर सहमत हो सकता है। ऊर्जा और कृषि क्षेत्र इस सौदे में प्रमुख चर्चा के विषय माने जा रहे हैं।
कुछ प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे तिमाही नतीजों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है। विश्लेषकों का मानना है कि आय में गिरावट का दौर अब खत्म हो सकता है और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही (H2FY26) में खपत बढ़ने से रिकवरी देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने में निफ्टी की प्रति शेयर आय (EPS) में गिरावट रुक गई है और इसमें लगभग 1% की मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। आईटी शेयरों में उछाल ने निफ्टी 50 को 26,000 के स्तर से ऊपर और सेंसेक्स को 85,000 के पार पहुंचा दिया है। इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 21 अक्टूबर को लगातार पांचवें दिन खरीदारी जारी रखी। उन्होंने 96.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) शुद्ध विक्रेता रहे और 607.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
भारतीय शेयर बाजार में हालिया कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट-कवरिंग की लहर देखी जा रही है। यह शॉर्ट-कवरिंग उन बड़ी कंपनियों में तेजी ला सकती है जहां भारी शॉर्ट पोजिशन हैं। टेक्सटाइल शेयर, जिन पर टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा था, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की चर्चा के बीच बड़ी खरीदारी देख सकते हैं।
