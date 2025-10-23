Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में क्यों देखी जा रही आज भारी तेजी? जान लीजिए 4 प्रमुख कारण

कुछ प्रमुख कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे तिमाही नतीजों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है। विश्लेषकों का मानना है कि आय में गिरावट का दौर अब खत्म हो सकता है और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही (H2FY26) में खपत बढ़ने से रिकवरी देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने में निफ्टी की प्रति शेयर आय (EPS) में गिरावट रुक गई है और इसमें लगभग 1% की मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। आईटी शेयरों में उछाल ने निफ्टी 50 को 26,000 के स्तर से ऊपर और सेंसेक्स को 85,000 के पार पहुंचा दिया है। इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।