7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Donald Trump के भारी टैरिफ के बावजूद शेयर बाजार में क्यों है तेजी? जान लीजिए वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है और दूसरे प्रतिबंध लगाने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यह बढ़त के साथ बंद हुआ है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 07, 2025

Share Market News
भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। (PC: Gemini)

डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाने और आगे और कई प्रतिबंध लगाने की बात कही हो, लेकिन शेयर बाजार पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.10 फीसदी या 79.27 अंक की बढ़त के साथ 80,623.26 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 21.95 अंक की बढ़त के साथ 24,596 पर बंद हुआ है।

50 फीसदी हो गया टैरिफ

भारतीय शेयर बाजार का हाल ऐसा है कि इसमें ट्रंप टैरिफ के चलते न तो बड़ी गिरावट आ रही है और न ही यह टैरिफ धमकियों पर लचीलापन दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद 6 अगस्त को ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैरिफ को 25 फीसदी और बढ़ा दिया। इस तरह अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। इसके बावजूद बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी अखबार ने Trump को दिखाया आईना, लिखा- बारिश के अनुमान की ख़बर देख टीवी तोड़ेंगे या छाता निकालेंगे?
विदेश
Donald Trump

बाजार पर क्यों नहीं पड़ा टैरिफ का असर


  1. बाजार को है टैरिफ डील की उम्मीद

शेयर बाजार को अभी भी अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील की उम्मीद है। निवेशकों को लगता है कि भारत बातचीत से एक अच्छी डील सिक्योर कर लेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए दूसरे साउथ ईस्ट देशों की तरह कम टैरिफ दर लागू होगी।


  1. मैनेज हो जाएगा ट्रंप टैरिफ

टैरिफ से कुछ सेक्टर्स पर ही असर पड़ेगा। टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल इंपेक्ट मैनेजेबल होगा। ट्रंप ने अभी तक भारतीय आईटी सेक्टर पर किसी टैरिफ के संकेत नहीं दिए हैं। मार्केट को लगता है कि ट्रंप का टैरिफ कुछ सेक्टर्स और कुछ कंपनियों को ही प्रभावित करेगा।


  1. भारत का अच्छा ग्रोथ आउटलुक

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस साल अच्छे मानसून के चलते जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। वहीं, महंगाई भी कंट्रोल में रहने वाली है। खपत आधारित रिकवरी साल की दूसरी छमाही में देखने को मिलने वाली है।

ये भी पढ़ें

इधर, दुनिया को धमकियां दे रहे ट्रंप, उधर नाक के नीचे हो गया बड़ा कांड; एलन मस्क बोले- अब समय आ गया है…
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 04:40 pm

Hindi News / Business / Donald Trump के भारी टैरिफ के बावजूद शेयर बाजार में क्यों है तेजी? जान लीजिए वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.