Donald Trump के भारी टैरिफ के बावजूद शेयर बाजार में क्यों है तेजी? जान लीजिए वजह

डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाने और आगे और कई प्रतिबंध लगाने की बात कही हो, लेकिन शेयर बाजार पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.10 फीसदी या 79.27 अंक की बढ़त के साथ 80,623.26 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 21.95 अंक की बढ़त के साथ 24,596 पर बंद हुआ है।