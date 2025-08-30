Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

क्या 1 सितंबर से काम करना बंद कर देगा Paytm UPI? गूगल प्ले से आया यह नोटिफिकेशन

Paytm UPI News: गूगल प्ले से आए एक नोटिफिकेशन ने पेटीएम यूजर्स को डरा दिया है। उन्हें लग रहा है कि 1 सितंबर से पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा। पेटीएम ने इस मामले में स्टेटमेंट जारी किया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 30, 2025

पेटीएम ने यूपीआई पेमेंट पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। (PC: Paytm)

देश में बड़ी संख्या में लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम में यूपीआई के जरिए हर दिन करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन गूगल प्ले से आई एक नोटिफिकेशन ने पेटीएम यूजर्स को डरा दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स यह बात कर रहे हैं कि पेटीएम यूपीआई 31 अगस्त से काम करना बंद कर देगा। यूजर्स इस तरह की खबरों से काफी बेचैन हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस वजह से पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा। लेकिन पेटीएम ने इस मामले पर स्टेटमेंट जारी कर स्थिति साफ कर दी है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है।

गूगल प्ले से आया नोटिफिकेशन

पेटीएम यूजर्स के पास गूगल प्ले से एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 31 अगस्त, 2025 के बाद @paytm UPI हैंडल स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अर्थात @paytm से शुरू होने वाली यूपीआई आईडी से गूगल प्ले पर पेमेंट नहीं हो पाएगा। इससे यूजर्स डर गए और उन्हें लगा कि 31 अगस्त के बाद पेटीएम यूपीआई से पेमेंट बंद हो जाएगा।

PayTM ने दिया यह जवाब

पेटीएम ने एक आधिकारिक स्पष्टिकरण जारी कर बताया कि यह अपडेट केवल सब्सक्रिप्शन बिलिंग जैसे रिकरिंग पेमेंट्स के लिए है। पेटीएम ने बयान में कहा, 'इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर पेटीएम यूपीआई के जरिए यूट्यूब प्रीमियम या गूगल वन स्टोरेज या किसी रिकरिंग प्लेटफॉर्म के लिए पेमेंट कर रहा है, तो उसे अपने पुराने @paytm हैंडल को नए बैंक लिंक्ड हैंडल में बदलना होगा। ये हैंडल @pthdfc, @ptaxis, @ptyes या @ptsbi हो सकते हैं।'

यूजर्स को क्या करना होगा?

अदाहरण के लिए अगर पहले आपका यूपीआई हैंडल shankar@paytm है, तो यह बैंक के हिसाब से shankar@pthdfc, shankar@ptaxis, shankar@ptyes या shankar@ptsbi हो जाएगा। अगर आपने अपने पुरानी पेटीएम यूपीआई हैंडल से किसी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटो डेबिट सेट किया हुआ है, तो आपको अपना हैंडल चेंज करना होगा। हालांकि, वन-टाइम यूपीआई पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेटीएम ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से कंपनी को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम करने की मंजूरी मिलने के बाद यह बदलाव हो रहा है।

नॉर्मल पेमेंट्स पर नहीं पड़ेगा असर

विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली इस कंपनी ने बताया कि पेटीएम पर यूपीआई पेमेंट्स करने वाले यूजर्स पर इस अपडेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह अपडेट सिर्फ रिकरिंग पेमेंट्स यानी सब्सक्रिप्शन वाले पेमेंट्स के लिए है। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों और दुकानदारों का लेनदेन पहले की तरह ही चलता रहेगा।

