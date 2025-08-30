क्या 1 सितंबर से काम करना बंद कर देगा Paytm UPI? गूगल प्ले से आया यह नोटिफिकेशन

देश में बड़ी संख्या में लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम में यूपीआई के जरिए हर दिन करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन गूगल प्ले से आई एक नोटिफिकेशन ने पेटीएम यूजर्स को डरा दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स यह बात कर रहे हैं कि पेटीएम यूपीआई 31 अगस्त से काम करना बंद कर देगा। यूजर्स इस तरह की खबरों से काफी बेचैन हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस वजह से पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा। लेकिन पेटीएम ने इस मामले पर स्टेटमेंट जारी कर स्थिति साफ कर दी है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है।