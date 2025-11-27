WinZo की को-फाउंडर सौम्या राठौर को ED ने क्यों किया गिरफ्तार, क्या गेमर्स के साथ हुई है धोखाधड़ी?

सौम्या राठौर और उनकी कंपनी भले ही आज गलत वजह से चर्चा में हैं, लेकिन सौम्या की सफलता की कहानी ने हर किसी को प्रेरित किया है। उत्तर प्रदेश में जन्मीं सौम्या ने करीब एक दशक तक कॉर्पोरेट जगत में नौकरी की और इसके बाद अपनी कंपनी की नींव रखी। उन्होंने 2018 में पवन सिंह के साथ मिलकर WinZo गेम्स की शुरुआत की थी। 2019 तक कंपनी का यूजर बेस 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था। WinZo के साथ कई बड़े सितारे भी जुड़े। 2020 में कंपनी ने क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाया। इसके अलावा, शाहरुख खान की आईपीएल टीम के साथ भी एक स्‍पॉन्‍सरशिप डील को लॉक किया।