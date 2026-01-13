Work Life Balance: छोटे शहर में परिवार के साथ रहकर कम कमाना सही है या मेट्रो सिटी की मोटी सैलरी? देखिए यूजर्स के जवाब

Work Life Balance: आपके लिए क्या मायने रखता है? ज्यादा पैसा या माता-पिता के साथ रहने का कंफर्ट। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नेहा नागर की एक पोस्ट ने लाइफ और करियर से जुड़े फैसलों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने पोस्ट में पूछा कि टियर-2 सिटीज में माता-पिता के साथ रहते हुए महीने के एक लाख रुपये कमाना बेहतर है या किसी मेट्रो सिटी में अकेले रहते हुए 2.5 लाख रुपये महीना कमाना। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। इस पोस्ट पर सैकड़ों यूजर्स ने अपनी राय दी। कुछ यूजर्स ने फैमिली के साथ रहने को प्रायोरिटी दी। जबकि कई यूजर्स ने फ्रीडम, करियर ग्रोथ और बड़े शहरों में बेहतर अवसरों पर जोर दिया।