फ्री में ऐसे बनवाए आपना PAN Card, ये है 10 मिनट का प्रोसेस

पैन कार्ड हम सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसको आयकर विभाग जारी करता है। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज भी होता है। बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर इनकम टैक्स भरने, लोन लेने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बनवाना चाहते है तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। आप बिना किसी प्रकार की फ्रीस दिए अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कही जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं।

10 मिनट में मिल जाएगा आपका e-PAN

सबसे पहले आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। इसके बाद Instant PAN through Aadhaar के विकल्प को चुनना होगा। यहां पर क्लिक कर नया पेज खुलेगा। इसके बाद आपको Get New PAN Card के विकल्प को क्लिक करना है। जो नया पेज खुला है उसमें आपको अपना नंबर डालना होगा। फिर कंफर्म सेक्शन को क्लिक कर सब्मिट कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ओटीपी को फिल कर फॉर्म सब्मिट करना होगा। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जारी जानकारी की वेरिफिकेशन करता है और 10 मिनट में ही आपका e-PAN मिल जाएगा।

पैन कार्ड नंबर 10 अंकों का होता है जिसमे 6 अंगेजी के और 4 अंक

सरकार की नजर में पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति का आमदनी मांपने का जरिया है। टैक्स भरते समय जो महत्वपूर्ण कागज मांगा जाता है वह है पैन कार्ड। टैक्स भरने और फाइनेंशियल निवेश करने के लिए पैन कार्ड नंबर अनिवार्य होता है। पैन कार्ड नंबर कुल 10 अंकों का होता है जिसमे 6 अंगेजी के अक्षर होते हैं और 4 अंक होते हैं। पैन कार्ड नंबर में व्यक्ति का टैक्स और इन्वेस्ट सम्बंधित सभी डाटा होता है। पैन कार्ड के जरिये ही सिबिल क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है।