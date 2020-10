मुंबई में हुई बिजली गुल, लोगों ने कर डाली Memes की बारिश, देखें फनी तस्वीरें

मुंबई महानगरीय क्षेत्र में सोमवार को अचानक से पॉवर कट (Power Cut In Mumbai) यानी बिजली की ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई के एक बड़े हिस्से में बिजली नहीं (Mumbai Power Cut) है। बिजली देने वाली कंपनी बेस्ट (BEST) ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है।

मुंबई महानगरीय क्षेत्र में सोमवार को अचानक से पॉवर कट (Power Cut In Mumbai) यानी बिजली की ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई के एक बड़े हिस्से में बिजली नहीं (Mumbai Power Cut) है। बिजली देने वाली कंपनी बेस्ट (BEST) ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है। जिसके कारण मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्से में बिजली गुल हो गई है। ट्विटर पर सुबह से #PowerCut टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग इस पर मीम्स और जोक्स (Memes And Jokes) बना रहे हैं।

इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोकल पर भी उसका असर पड़ा है। शहर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड के मुताबिक, TATA की बिजली सप्लाई में कुछ दिक्कत आने की वजह से बिजली बाधित हुई है। पॉवर कट की वजह से यहां ट्रेनों का संचालन भी ठप हो गया है। कई इलाकों में ट्रैफिक सिगनल भी काम नहीं कर रहे। पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि यह Tata Power में एक ग्रिड में गड़बड़ी आने के चलते हुआ है। जिसके पर लोग इस बिजली गुल होने पर बना रहे हैं मीम्स।



LIVE visuals from an apartment in Mumbai with inverter............#PowerCut pic.twitter.com/pXWRLiu6tI — Krishna (@Atheist_Krishna) October 12, 2020

कई मुंबई में रहने वाले लोग हैरान होने के साथ-साथ कंफ्यूज भी हो गए हैं कि मुंबई में ऐसे कैसे बिजली जा सकती हैं। नेटफ्लिक्स ने भी मीम्स और जोक्स में भाग लिया। वहीं कॉमेडियन वीर दास ने चुटकी ली। कई लोगों ने इससे जुड़े मजेदार जोक्स भी शेयर किए।