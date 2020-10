1400 साल पुराना है ये पेड़, देता है सोने की पत्तियों, वायरल हो रही तस्वीरें

सोशल मीडिया पर रोजाना कई प्रकार की तस्वीरें और वीडियो सामने आते है। उनसे कुछ चीजों ऐसी भी होती है जो सभी से अलग नजर आती है। इनको देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। दिखने में यह बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। हाल ही में कुछ ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही है। यह फोटो एक पेड़ की है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सभी लोग इस पेड़ के बारे में बात कर रहे है। इसको सोने का पेड़ बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार वह 1400 साल पुराना पेड़ है। खास बात यह है कि इस पेड़ की पत्तियां सोने जैसी सुनहरी हैं।

यह भी पढ़े :— OMG! यहां प्लेन भी मास्क पहनकर भरता है उड़ान, देखें शानदार वीडियो





धरती का सोना

एक बार की बात है। बीरबल दरबार छोड़कर चला गया था। इस बात से राजा अकबर बहुत हैरान-परेशान हो गए और उनको ढूंढने लग। तब किसी ने बताया कि जनाब बीरबल तो खेती करने चले गए है और बताया जा रहा है कि वह हीरों खेती करते है। यह सुनकर उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। वो दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा कि क्या ये सच है। तुम हीरों की खेती कर रहे हो। इसके जवाब में बीरबल ने कहा, जी महाराज आप बिल्कुल सही सुन रहे है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप हीरे की खेती को देखना चाहेंगे। इसके लिए आपको सुबह-सुबह आना होगा। अगले दिन अकबर सुबह-सुबह बीरबल के खेत में पहुंच गए। वहां फसल खड़ी थी। जिसके को देखकर राजा ने कहा ये तो गेंहू की फसल है। इस पर बीरबल ने ओंस की बूंद उंगली पर उठाई और राजा से कहा कि ये रहा हीरा। उनका कहने का मतलब फसल ही हीरा है।

यह भी पढ़े :— UPI का इस्तेमाल करने वाले सावधान, सुरक्षित नहीं आपकी ये ऐप



Incredible explosion of gold from a 1400 year old Ginkgo tree



Photography by Han Fei pic.twitter.com/ubwAttP1RY