OMG! यहां प्लेन भी मास्क पहनकर भरता है उड़ान, देखें शानदार वीडियो

महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जुझ रही हैं। इस वायरस के आतंक से सभी देश परेशान है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार लोगों को कोविड 19 से बचाव को लेकर समय समय पर गाइडलाइ्ंस जारी कर रही है और इसके साथ ही सभी से मास्क पहनने की अपील भी कर रही है। बिना मास्क घर से बाहर निकलने जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। इंडोनेशिया में लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखा काम किया है। यहां पर हवाई जहाजों को मास्ट पहना रहे है। ये इसलिए किया जा रहा है कि लोग इन हवाई जहाजों के आगे मास्क देखकर समझदार बने।

विमान की चोंच पर नीला फेस मास्क पेंट

‘गरुड़ इंडोनेशिया’ एयरलाइन्स ने अपने पांच विमानों की चोंच पर नीले रंग का फेस मास्क पेंट करवाया है। इसके साथ एक शानदार मैसेज भी लिखा है जो सभी को पसंद आ रहा है। उन विमानों पर लिखा है ‘चलो मास्क पहने’, जिसकी सभी तारीफ कर रहे है। रिपोर्ट के अनुसार, विमान को ‘मास्क’ पहनाने के काम 60 लोगों ने मिलकर किया है। इस काम को 120 घंटे यानी 5 दिन और रात में अंजाम किया गया। सोशल मीडिया इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते है कि किस प्रकार इस मास्क को विमान पर पेंट किया गया। यूजर्स एयरलाइन के इस कदम को पसंद करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

