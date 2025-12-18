18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Zomato के दीपिंदर गोयल ने D-Mart के राधाकिशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आए

Top 10 Entreprenuers List: भारत के सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर दीपिंदर गोयल आए हैं। दूसरे पर राधाकिशन दमानी और तीसरे पर इंडिगो के फाउंडर्स हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 18, 2025

Top 10 Entreprenuers

जोमैटो के दीपिंदर गोयल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं।

दीपिंदर गोयल भारत के सेल्फ मेड आंत्रप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। गोयल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल के मालिक हैं। इटरनल की वैल्यूएशन पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) के राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ गोयल ने यह मुकाम हासिल किया है। दमानी की कंपनी का वैल्यूएशन 13% घटकर 3 लाख करोड़ रुपये रह गया है। हुरुन इंडिया टॉप 200 सेल्फ-मेड आंत्रप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में साल 2000 के बाद स्थापित भारत की सबसे अधिक वैल्यूएबल कंपनीज को लिया गया है।

इंडिगो के फाउंडर तीसरे स्थान पर

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने टॉप-3 में जगह बनाई है। उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 2.2 लाख करोड़ रुपये रहा। रेजरपे के हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, जेरोधा के नितिन कामथ और निखिल कामथ तथा ड्रीम 11 के हर्ष जैन और भावित सेठ इस साल टॉप-10 से बाहर हो गए हैं।

पीयूष गोयल 10वें स्थान पर

कंज्यूमर टेक ब्रांड लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल को लिस्ट में 10वां स्थान मिला है। लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 70,236 करोड़ रुपये रही। रिपोर्ट के मुताबिक, लेंसकार्ट की वैल्यूएशन पिछले साल से 60% बढ़ी है।

रैंकिंगफाउंडरकंपनीवैल्यूएशन (करोड़ रुपये)
1दीपिंदर गोयलइटरनल (जोमैटो)3,20,700
2राधाकिशन दमानीएवेन्यु सुपरमार्ट (डीमार्ट)2,97,800
3राहुल भाटिया, राकेश गंगवालइंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)2,19,300
4अभय सोईमैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट1,10,700
5श्रीहर्ष मजेटी, नंदन रेड्डीस्विगी1,06,100
6दीप कालरा, राजेश मगौमेक माय ट्रिप94,500
7यशिश दहिया, आलोक बंसलपॉलिसीबाजार80,300
8विजय शेखर शर्मापेटीएम72,900
9फाल्गुनी नायर, अद्वैत नायरनायका67,500
10पीयूष बंसल, अमित चौधरी, नेहा बंसल, सुमीत कपाहीलेंसकार्ट67,000

टॉप-200 में एंट्री लेना हुआ मुश्किल

हुरुन इंडिया के फाउंडर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने कहा, “अब टॉप-200 में एंट्री लेना भी मुश्किल हो गया है। न्यूनतम सीमा 1.5 गुना बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से लगभग 4,500 करोड़ रुपये हो गई है। जो उपलब्धि पहले दशकों में मिलती थी, अब वह 10-15 साल में हासिल हो रही है।”

शहरफाउंडर्स की संख्या
बेंगलुरु88
मुंबई83
नई दिल्ली52
गुरुग्राम32
सबसे अधिक योगदान वाले सेक्टरकंपनियों की संख्या
फाइनेंशियल सर्विसेज47
सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज28
हेल्थकेयर27
रिटेल20

बढ़ा कंपनियों का मार्केट कैप

लिस्ट में शामिल 200 सबसे अधिक वैल्यूएबल यंग कंपनीज का कुल मार्केट कैप पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी बढ़कर करीब 42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस लिस्ट में टॉप पर हेल्थकेयर, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, इंश्योरेंस, फिनटेक और ब्यूटी सेक्टर में काम कर रहे फाउंडर्स हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु 52 कंपनियों के साथ भारत का टॉप स्टार्टअप हब बना हुआ है। इसके बाद मुंबई (41) और गुरुग्राम (36) का स्थान है।

उभरते हुए सेक्टर्सकंपनियों की संख्या
एनर्जी11
रियल एस्टेट10
कंज्यूमर गुड्स5
हॉस्पिटैलिटी4
फूड एंड बेवरेज4
जूलरी4
कंपनीकर्मचारियों की संख्या
एवेन्यु सुपरमार्ट90,280
इंटरग्लोब एविएशन42,887
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक25,381
शैक्षणिक संस्थानफाउंडर्स की संख्या
आईआईटी दिल्ली (अंडरग्रेजुएट)38
आईआईटी अहमदाबाद (पोस्टग्रेजुएट)21
हार्वर्ड सहित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूट्सकई फाउंडर्स

हर उम्र के फाउंडर

इस रैंकिंग में उम्र का बड़ा अंतर भी दिखता है। जेप्टो के फाउंडर कैवल्य वोहरा 22 और आदित पालिचा 23 साल के हैं। वहीं, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूता 82 साल के हैं। सभी फाउंडर्स की औसत उम्र 48 है। इस लिस्ट में 20 महिलाएं हैं। ये 200 कंपनियां लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देती हैं।

ये भी पढ़ें

2026 में 2 लाख तक पहुंच सकता है सोना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO ने बताया क्या है अनुमान
कारोबार
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Dec 2025 10:59 am

Published on:

18 Dec 2025 10:58 am

Hindi News / Business / Zomato के दीपिंदर गोयल ने D-Mart के राधाकिशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आए

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Silver Price: चांदी पर चीन का खतरनाक प्लान, अब और तेजी से बढ़ेंगी कीमतें!

Silver Price Today
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, टूट गए चादी के भाव, जानिए कितना सस्ता हुआ जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

आज यहां बंद हैं Bank, आगे कब-कब छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday
कारोबार

2026 में 2 लाख तक पहुंच सकता है सोना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO ने बताया क्या है अनुमान

Gold Price Outlook
कारोबार

10 हजार की SIP से 50 लाख भी बनते हैं और 9 करोड़ भी! बस ये ट्रिक लगानी है

बिजनेस यूटिलिटी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.