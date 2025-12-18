Zomato के दीपिंदर गोयल ने D-Mart के राधाकिशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आए

जोमैटो के दीपिंदर गोयल सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं।
दीपिंदर गोयल भारत के सेल्फ मेड आंत्रप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। गोयल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल के मालिक हैं। इटरनल की वैल्यूएशन पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) के राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ गोयल ने यह मुकाम हासिल किया है। दमानी की कंपनी का वैल्यूएशन 13% घटकर 3 लाख करोड़ रुपये रह गया है। हुरुन इंडिया टॉप 200 सेल्फ-मेड आंत्रप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में साल 2000 के बाद स्थापित भारत की सबसे अधिक वैल्यूएबल कंपनीज को लिया गया है।
इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने टॉप-3 में जगह बनाई है। उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 2.2 लाख करोड़ रुपये रहा। रेजरपे के हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, जेरोधा के नितिन कामथ और निखिल कामथ तथा ड्रीम 11 के हर्ष जैन और भावित सेठ इस साल टॉप-10 से बाहर हो गए हैं।
कंज्यूमर टेक ब्रांड लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल को लिस्ट में 10वां स्थान मिला है। लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 70,236 करोड़ रुपये रही। रिपोर्ट के मुताबिक, लेंसकार्ट की वैल्यूएशन पिछले साल से 60% बढ़ी है।
|रैंकिंग
|फाउंडर
|कंपनी
|वैल्यूएशन (करोड़ रुपये)
|1
|दीपिंदर गोयल
|इटरनल (जोमैटो)
|3,20,700
|2
|राधाकिशन दमानी
|एवेन्यु सुपरमार्ट (डीमार्ट)
|2,97,800
|3
|राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल
|इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)
|2,19,300
|4
|अभय सोई
|मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट
|1,10,700
|5
|श्रीहर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी
|स्विगी
|1,06,100
|6
|दीप कालरा, राजेश मगौ
|मेक माय ट्रिप
|94,500
|7
|यशिश दहिया, आलोक बंसल
|पॉलिसीबाजार
|80,300
|8
|विजय शेखर शर्मा
|पेटीएम
|72,900
|9
|फाल्गुनी नायर, अद्वैत नायर
|नायका
|67,500
|10
|पीयूष बंसल, अमित चौधरी, नेहा बंसल, सुमीत कपाही
|लेंसकार्ट
|67,000
हुरुन इंडिया के फाउंडर और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने कहा, “अब टॉप-200 में एंट्री लेना भी मुश्किल हो गया है। न्यूनतम सीमा 1.5 गुना बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से लगभग 4,500 करोड़ रुपये हो गई है। जो उपलब्धि पहले दशकों में मिलती थी, अब वह 10-15 साल में हासिल हो रही है।”
|शहर
|फाउंडर्स की संख्या
|बेंगलुरु
|88
|मुंबई
|83
|नई दिल्ली
|52
|गुरुग्राम
|32
|सबसे अधिक योगदान वाले सेक्टर
|कंपनियों की संख्या
|फाइनेंशियल सर्विसेज
|47
|सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज
|28
|हेल्थकेयर
|27
|रिटेल
|20
लिस्ट में शामिल 200 सबसे अधिक वैल्यूएबल यंग कंपनीज का कुल मार्केट कैप पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी बढ़कर करीब 42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस लिस्ट में टॉप पर हेल्थकेयर, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, इंश्योरेंस, फिनटेक और ब्यूटी सेक्टर में काम कर रहे फाउंडर्स हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु 52 कंपनियों के साथ भारत का टॉप स्टार्टअप हब बना हुआ है। इसके बाद मुंबई (41) और गुरुग्राम (36) का स्थान है।
|उभरते हुए सेक्टर्स
|कंपनियों की संख्या
|एनर्जी
|11
|रियल एस्टेट
|10
|कंज्यूमर गुड्स
|5
|हॉस्पिटैलिटी
|4
|फूड एंड बेवरेज
|4
|जूलरी
|4
|कंपनी
|कर्मचारियों की संख्या
|एवेन्यु सुपरमार्ट
|90,280
|इंटरग्लोब एविएशन
|42,887
|जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|25,381
|शैक्षणिक संस्थान
|फाउंडर्स की संख्या
|आईआईटी दिल्ली (अंडरग्रेजुएट)
|38
|आईआईटी अहमदाबाद (पोस्टग्रेजुएट)
|21
|हार्वर्ड सहित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स
|कई फाउंडर्स
इस रैंकिंग में उम्र का बड़ा अंतर भी दिखता है। जेप्टो के फाउंडर कैवल्य वोहरा 22 और आदित पालिचा 23 साल के हैं। वहीं, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूता 82 साल के हैं। सभी फाउंडर्स की औसत उम्र 48 है। इस लिस्ट में 20 महिलाएं हैं। ये 200 कंपनियां लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देती हैं।
