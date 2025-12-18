Zomato के दीपिंदर गोयल ने D-Mart के राधाकिशन दमानी को छोड़ा पीछे, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आए

दीपिंदर गोयल भारत के सेल्फ मेड आंत्रप्रेन्योर्स की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। गोयल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल के मालिक हैं। इटरनल की वैल्यूएशन पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डीमार्ट) के राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ गोयल ने यह मुकाम हासिल किया है। दमानी की कंपनी का वैल्यूएशन 13% घटकर 3 लाख करोड़ रुपये रह गया है। हुरुन इंडिया टॉप 200 सेल्फ-मेड आंत्रप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में साल 2000 के बाद स्थापित भारत की सबसे अधिक वैल्यूएबल कंपनीज को लिया गया है।