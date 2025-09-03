Patrika LogoSwitch to English

Zomato के लाखों ग्राहकों को झटका, कंपनी ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, जानिए शेयर पर असर

Zomato Hikes Platform Fees: जोमैटो से खाना मंगाना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 20 फीसदी का इजाफा किया है। इस फैसले के बाद इटरनल का शेयर बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 03, 2025

Zomato Hikes Platform Fees
जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। (PC: Zomato)

Zomato Hikes Platform Fees: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से खाना मंगाना अब आपको महंगा पड़ेगा। फेस्टिव सीजन से पहले जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20 फीसदी का इजाफा किया है। फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए जोमैटो ने यह फैसला लिया है। जोमैटो ने प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है। प्लेटफॉर्म फीस में यह इजाफा उन सभी शहरों में हुआ है, जहां जोमैटो ऑपरेट करता है। हालांकि, कंपनी के शेयर में आज तेजी देखी जा रही है।

पिछले साल भी फेस्टिव सीजन से पहले किया था इजाफा

पिछले महीने स्विगी ने भी बढ़ती डिमांड के बीच कुछ लोकेशंस पर 14 रुपये प्लेटफॉर्म फीस का एक्सपेरिमेंट किया था। जोमैटो ने पिछले साल भी फेस्टिव सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया था। पिछले साल कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस को 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया था।

घटा है कंपनी का मुनाफा

जोमैटो की मूल कंपनी इटरनल है। जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही में इटरनल ने समेकित शुद्ध मुनाफे में 36 फीसदी की गिरावट दर्ज की थी। कंपनी का मुनाफा 25 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था। जबकि मार्च तिमाही में यह 39 करोड़ रुपये था।

शेयर में आई तेजी

जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर जैसे ब्रांड्स की मूल कंपनी इटरनल लिमिटेड का शेयर बुधवार को बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में 0.82 फीसदी या 2.65 रुपये की बढ़त के साथ 324.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 3,13,539.89 रुपये हो गया है।

2 साल में 6 गुना बढ़ा दी प्लेटफॉर्म फीस

दीपिंदर गोयल की अगुवाई वाली इस जोमैटो ने पहली बार अगस्त 2023 में प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था। उस समय हर ऑर्डर पर 2 रुपये प्लेटफॉर्म फीस ली जाती थी। अब 2 साल बाद यह प्लेटफॉर्म फीस बढ़कर 12 रुपये हो गई है। इस तरह 2 साल में जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस को 6 गुना बढ़ा दिया है।

Published on:

03 Sept 2025 10:04 am

Hindi News / Business / Zomato के लाखों ग्राहकों को झटका, कंपनी ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, जानिए शेयर पर असर

