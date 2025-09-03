Zomato के लाखों ग्राहकों को झटका, कंपनी ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, जानिए शेयर पर असर

Zomato Hikes Platform Fees: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से खाना मंगाना अब आपको महंगा पड़ेगा। फेस्टिव सीजन से पहले जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 20 फीसदी का इजाफा किया है। फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए जोमैटो ने यह फैसला लिया है। जोमैटो ने प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है। प्लेटफॉर्म फीस में यह इजाफा उन सभी शहरों में हुआ है, जहां जोमैटो ऑपरेट करता है। हालांकि, कंपनी के शेयर में आज तेजी देखी जा रही है।