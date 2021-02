भारत में आठ फरवरी को लॉन्च होगी 2021 MG ZS EV, मिल सकते हैं ये फीचर्स

नई दिल्ली। मॉरिस गैरेज इंडिया ने आगामी 8 फरवरी को 2021 MG ZS EV लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। वर्ष 2021 मॉडल के लिए अपडेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी के कुछ नए और संशोधित फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी द्वारा साझा की गई इमेज को देखने पर किसी भी प्रमुख दिखने वाले बदलवा को देखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

फिलहाल कंपनी ने अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 2021 MG ZS EV के लिए प्रमुख फीचर के रूप में अपडेटेड आई-स्मार्ट कनेक्टेड कार सिस्टम होगा, जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च हेक्टर फेसलिफ्ट के साथ पेश किया गया था।

बता दें कि दिसंबर 2020 तक, कंपनी ने देश में एमजी जेडएस ईवी इलेक्ट्रिक एसयूवी की 1,100 से अधिक यूनिट्स बेची हैं। अपडेडेट एमजी आई-स्मार्ट सिस्टम अब 'हिंग्लिश' वॉयस कमांड का भी जवाब देता है, जिसे कंपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले लाई गई तकनीक कहती है।

We’re moving onward and forward towards a greener future with MG ZS EV. Stay tuned to see what’s in store. #ChangeWhatYouCan pic.twitter.com/GA9fiiYtkT