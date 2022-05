Anand Mahindra ने नई Scorpio N को बताया Beast, कहा जल्द निकलेगा पिंजरे से बाहर! जानिए क्या होगा इस कार में ऐसा खास

आगामी Scorpio N अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में कई खास स्टाइल अपडेट प्राप्त करेगी। वहीं यह वर्तमान मॉडल की तुलना में आकार में भी काफी बड़ी दिखती है।

Mahindra Scorpio की सुर्खियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, हाल ही में महिंद्रा ने इस कार की टीजर वीडियो जारी की जिसमें इसकी लांचिंग से लेकर लुक्स तक की पूरी डिटेल सामने आ गई है, और अब आनंद महिंद्रा ने सनसनी बढ़ाते हुए नई स्कोर्पियो का टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसका कैप्शन है , The Beast. About to be uncaged… यानी जानवर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार है। इस कैप्शन में जानवर नई स्कोर्पियो को बताया गया है। बताते चलें, कि स्कोर्पियो को कंपनी 27 जून को लॉन्च करेगी और नया मॉडल Scorpio N के नाम से भारत में दस्तक देगा।