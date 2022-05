Datsun Return India : एक बार फिर से नजर आएगी देश की सबसे सस्ती कार, इलेक्ट्रिक अवतार में दे सकती है दस्तक

Nissan के एक हालिया बयान में कहा गया है, "दुनिया भर में कई हजारों मालिकों के लिए, डैटसन एक आकर्षक ड्राइविंग अनुभव, सही कीमत पर मन की शांति और किफायती मूल्य प्रदान करना जारी रखता है," यह संकेत देता है कि ब्रांड का कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है।

Datsun Return India : निसान ने हाल ही में अपनी डैटसन ब्रांड को भारत में बंद करने की घोषणा की। डैटसन ब्रांड के तहत देश में तीन मॉडल Redi-Go, Go और Go Plus ब्रिकी पर थे। लेकिन अब लग रहा है, कि निसान इस ब्रांड को लेकर बड़ी योजना में है। मिली खबर के मुताबिक निसान एक नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। एक बयान में, रेनॉल्ट-निसान गठबंधन ने कथित तौर पर कहा है, कि उनकी रणनीति के तहत, डैटसन ब्रांड की कारों के उत्पादन को कम करने और एक नया मॉडल पेश करने का निर्णय लिया गया है। यानी मौजूदा मॉडल को उत्पादन से हटाकर एक नया मॉडल लाने की तैयारी है।