15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों पर बड़ा फैसला, जानिए क्या

Submitted by:

Government's Policy For Old Cars: 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों पर एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नई सरकारी पॉलिसी लागू की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी पिछले साल दी थी और कुछ महीनों में ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या है यह पॉलिसी? आइए जानते हैं।

Old Cars to get scrapped